Происшествия

Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метроВедомости 13:52

Проводится эвакуация пассажиров. В трех поездах, застрявших в тоннеле метро на Большой кольцевой линии, находятся более 1000 человек, уточнил источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Три поезда с пассажирами застряли в московском метро

РИА Новости15:51

Пассажиры 3 часа ждали эвакуации из застрявших в московском метро поездов

РБК16:04

Пассажиров застрявших в московском метро поездов эвакуировали спустя три часа после аварии

Интерфакс15:08

Станция метро «Полежаевская» временно работает бесплатно

Вечерняя Москва16:09

Метрополитен: На вход пассажиров открыты все станции БКЛ и желтой ветки, кроме «Делового центра»

Агентство Москва15:49

Пассажирам застрявших в метро Москвы поездов не потребовалась помощь врачей

ТАСС16:28

Максим Ликсутов извинился перед застрявшими на три часа пассажирами метро

Говорит Москва16:21
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 16:43, Ашберн
Хоккей

Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккею

Шесть шайб, заброшенных российскими хоккеистами во втором периоде встречи, стали залогом итоговой победы команды в матче чемпионата мира с командой Швеции.
Обновлено в 16:28
Политика

Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум

На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Политика

США ввели новые санкции против организаций из России

В оборонном секторе для лиц и компаний, попавших под санкции США, введен запрет импорта и экспорта вооружений и сопутствующих материалов, товаров и услуг двойного назначения из России или в Россию.
Обновлено в 12:42
Происшествия

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Авто

Mercedes-Benz в России отзывает 18 автомобилей

Обновлено в 10:38
Происшествия

Осужден эксперт, нашедший алкоголь в крови ребенка в Балашихе

Суд приговорил врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова, который ошибочно установил наличие алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в городе Балашихе.
Обновлено в 03:17
Общество

МЧС предупредило о грозе и ветре в Москве в ближайшие часы

Обновлено в 11:31
Общество

Семья главы Крыма Сергея Аксёнова скупает элитную недвижимость в Москве, утверждает издание The Insider

Согласно опубликованной на днях декларации, Сергей Аксёнов за прошлый год заработал 3 миллиона рублей.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка

Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:43
Гаджеты

Huawei анонсировал создание операционной системы на замену Android

Hongmeng создают на базе Linux, причем компания обещает, что пользователи их фирменной операционной системы будут постоянно получать обновление безопасности и обновление ОС до новых версий.
Обновлено в 05:32
Энергетика

Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Теннис

Шарапова, Касаткина и Павлюченкова включены в заявочный лист Уимблдона

Обновлено в 14:59
Авто

Chevrolet заставит пристегиваться молодых водителей

Обновлено в 11:00
Политика

На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене

Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Происшествия

МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник

Обновлено в 00:42
Футбол

Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку

Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку Сложности в отношениях между Азербайджаном и Арменией вылились в серьезную потерю в составе для одного из участников финала Лиги Европы: он состоится в Баку 29 мая.
Обновлено в 15:16
Политика

В Эквадоре назвали сумму, потраченную на содержание Ассанжа

В апреле глава МИД Эквадора Хосе Валенсия заявил, что в период между 2012 и 2018 годами страна потратила 5,817 миллиона долларов на обеспечение безопасности Ассанжа, не уточнив, из каких статей расхода сложилась эта сумма.
Обновлено в 07:51
Наука

Люди высшего социального класса склонны преувеличивать свои способности

Еще два исследования, в которых приняли участие более 1400 участников, выявили аналогичную связь между социальным классом и самоуверенностью.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Одного из лидеров «Джебхат ан-Нусры» арестовали в Нидерландах

Командующий одного из батальонов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России) был арестован в Нидерландах, сообщила прокуратура страны.
Обновлено в 13:20
Общество

Голикова проведет в Казани заседание оргкомитета WorldSkills 2019

Международный турнир WorldSkills Казань примет в августе этого года. Участники из 60 стран мира посоревнуются в 56 компетенциях.
Обновлено в 00:00
Космос

Американка сняла на видео загадочный столб света

Американка отметила, что сразу обратила внимание на световой столб, поднимающийся в небо. Он вскоре исчез из вида, сопровождаемый молниями.
Обновлено в 04:31
Политика

Госдума одобрила законопроект о посещении родных в реанимации

Госдума во вторник, 21 мая, приняла в третьем, окончательном, чтении поправки к закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Обновлено в 08:51
Армия и оружие

Истребители ВВС США сопроводили российские ракетоносцы

Обновлено в 08:39
Общество

Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро

Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено в 08:56
Футбол

Гризманн появился на обложке ЛГБТ-журнала

Обновлено в 14:51
Политика

Зеленский вызвал министра обороны Украины Полторака в администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию.
Обновлено в 04:25
Футбол

Алексей Ионов может покинуть ФК «Ростов»

21 мая, 2019 Агент 30-летнего игрока Милко Бански изданию sport24 коротко прокомментировал будущее своего клиента: Большая вероятность, что Алексей покинет Ростов.
Обновлено в 16:19
Политика

Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине

Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
Обновлено в 14:55
Авто

Купе-кроссовер Skoda Vision GT представят в июне

Компания Skoda представит концепт нового бюджетного купе-кроссовера Vision GT в июне 2019 года.
Обновлено вчера в 22:54
Спорт

Жена Касильяса сообщила, что у нее обнаружен рак

Сара Карбонеро, спортивная журналистка и супруга вратаря «Порту» Икера Касильяса, рассказала, что несколько дней назад у нее обнаружили рак яичников.
Обновлено в 15:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное