Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метроВедомости 13:52

Проводится эвакуация пассажиров. В трех поездах, застрявших в тоннеле метро на Большой кольцевой линии, находятся более 1000 человек, уточнил источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией.

Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

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