Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метроВедомости 13:52
Проводится эвакуация пассажиров. В трех поездах, застрявших в тоннеле метро на Большой кольцевой линии, находятся более 1000 человек, уточнил источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией.
Читать в источнике
Оценить279
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 18:17, Ашберн
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
Обновлено в 05:59
Здоровье
Названы вызывающие рак продукты
Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03
Футбол
Хацкевич может возглавить «Рубин»
Два последних сезона 45-летний Хацкевич возглавлял киевское «Динамо». На данный момент его контракт с клубом истек.
Обновлено в 11:33
Хоккей
Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккею
Шесть шайб, заброшенных российскими хоккеистами во втором периоде встречи, обеспечили им победу в матче чемпионата мира с командой Швеции.
Обновлено в 16:28
Происшествия
В Нигерии бандиты убили более 26 человек
Обновлено в 17:12
Политика
Зеленский назначил пятерых заместителей главы администрации президента
Президент Украины Владимир Зеленский назначил пятерых заместителей главы своей администрации.
Обновлено в 13:54
Кино
Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»
Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.
Обновлено в 08:30
Авто
УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком
УАЗ стал обладателем расширенного ОТТС на внедорожник «Хантер». По новым правилам, машина ныне называется «грузовик».
Обновлено в 15:30
Экономика
Глава Минтруда сообщил об увеличении МРОТ
Глава Минтруда Максим Топилин заявил об увеличении минимального размера оплаты труда.
Обновлено вчера в 12:40
Политика
Зеленский попросил Парубия созвать внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем твиттере фото обращения к спикеру Верховной рады Андрею Парубию, в котором просит его созвать в среду 22 мая внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 11:08
Спорт
Жена Касильяса сообщила, что больна раком
Сара Карбонеро, жена вратаря «Порту» Икера Касильяса, сообщила, что больна раком. Напомним, Касильяс недавно перенёс инфаркт.
Обновлено в 15:59
Армия и оружие
США дали Турции две недели на отказ от сделки с РФ по С-400
Вашингтон дает Анкаре две недели для того, чтобы отказаться от покупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 17:55
Шоу-бизнес
Алла Пугачева устроила для детей прогулку на лодке по реке
Певица Алла Пугачева устроила своим детям прогулку по реке на резиновых лодках, о чем Максим Галкин рассказала в сети Instagram.
Обновлено в 00:31
Кино
Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено в 11:43
Политика
Зеленский начал первый день президентства с антироссийской риторики
Президент Украины Владимир Зеленский попросил США усилить санкционное давление на Россию.
Обновлено в 01:37
Общество
Дочь Лужкова продала две квартиры в США за 20 долларов
Обновлено в 09:40
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Авто
Новый Renault Megane RS Trophy-R побил рекорд Нюрбургринга
Трековый хэтчбек Renault Megane RS Trophy-R новой генерации установил новый рекорд Нюрбургринга — автомобиль прошел всю трассу за 7 минут 40,100 секунды, что на четыре секунды быстрее достижения Honda Civic Type R. Новый Renault Megane RS Trophy-R комплектуется 1,8-литровым турбодвигателем от обычного Megane RS Trophy.
Обновлено в 11:21
Энергетика
Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти
План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:41
Гаджеты
Huawei может выпустить осенью собственную ОС
Китайская компания Huawei готовит к выпуску собственную операционную систему, её релиз может состояться осенью.
Обновлено в 10:39
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Украины Полторака в администрацию
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию.
Обновлено в 04:25
Энергетика
Козак ответил на опасения независимых АЗС из-за роста цен на бензин
Сразу два отраслевых союза - Российский топливный союз и Независимый топливный союз - обратились на этой неделе к Козаку с письмами, в которых отметили рост оптовых и мелкооптовых цен на топливо.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Экономика
Коломойский проиграл суды на миллиарды гривен
Национальный банк Украины (НБУ) и "Приватбанк" выиграли дело по двум искам, от компаний, которые требовали освободить их от обязательств на более чем 2,7 млрд гривен.
Обновлено в 16:31
Политика
Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине
Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
Обновлено в 14:55
Происшествия
Родители забыли новорожденного ребенка в такси
В Германии родители забыли своего новорожденного ребенка в такси, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 17:24
Футбол
В «Краснодар» может перейти полузащитник «ПЕК Зволле» Намли
Контракт с «Краснодаром» может подписать полузащитник голландского клуба «ПЕК Зволле» Юнес Намли.
Обновлено в 17:45
Футбол
Сульшер сделает Погба капитаном МЮ, чтобы тот остался в команде
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер хочет удержать Поля Погба в команде.
Обновлено в 17:18
Гаджеты
Россияне распродают смартфоны Huawei
Количество созданных объявлений на Юле за сутки 20 мая увеличилось на 11%, продажи смартфонов Huawei остались на прежнем уровне.
Обновлено в 10:00