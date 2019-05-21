Происшествия
В московском метро в тоннеле встали три поездаРоссийская газета 13:25
В одном из тоннелей московского метро встали одновременно три поезда. Об этом сообщает пресс-служба транспортного предприятия.
Читать в источнике
Оценить177
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 15:13, Ашберн
Политика
Путин обсудил с Меркель и Макроном смену властей на Украине
Обновлено в 14:58
Политика
Экстренное заседание Рады собирает спикер Андрей Парубий
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий дал распоряжение провести внеочередное заседание парламента 22 мая в 12:00 по московскому времени.
Обновлено в 13:03
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Политика
Зеленский назначил Андрея Богдана главой администрации президента
Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд назначений на ключевые посты в стране.
Обновлено в 13:09
Экономика
Набиуллина прогнозирует рост числа участников финрынка РФ в 2-3 раза
Российский фондовый рынок имеет большой потенциал роста, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок".
Обновлено в 05:41
Хоккей
Швеция — Россия 1:3 (2-й период)
Ранее сообщалось, что Ландеског открыл счёт в матче сборных Швеции и России на ЧМ.
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес
Наталья Фриске высказалась о Шепелеве и «Русфонде»
Сестра певицы прокомментировала информацию о погашении долга В недавнем интервью младшая сестра покойной поп-звезды Жанны Фриске Наталья заявила, что ничего не знает о продаже имущества семьи ради погашения долга "Русфонду".
Обновлено в 03:32
Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%
Рынок акций РФ открылся во вторник умеренным ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры на ожиданиях отсрочки Штатами введения запрета на бизнес с Huawei; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Самоходную гаубицу «Мста-С» модернизируют
Обновлено в 05:52
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено 19 мая в 08:09
Культура
В Москве открыли бюст Иосифа Кобзона
Обновлено в 10:25
Происшествия
СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех»
В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, 88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева.
Обновлено в 13:33
Политика
Путина не пригласили на 75-летие операции в Нормандии
Обновлено в 14:10
Политика
Васильева: отчетность в российских школах сокращена до минимума
Министр просвещения Ольга Васильева заявила, что отчетность в образовательных организациях сокращена до минимума.
Обновлено в 10:56
Транспорт
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Наука
Создан самый громкий звук под водой
Обновлено в 00:30
Наука
Желание завести собаку может быть связано с генетикой
Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области
Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Политика
Зеленский призвал США усилить санкции против России
Обновлено вчера в 13:58
Космос
Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе
Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено вчера в 07:04
Общество
Роскомнадзор направит в Instagram запрос из-за сообщений об утечке
Роскомнадзор направит в Instagram запрос после сообщений о том, что в открытом доступе оказались данные 49 млн учётных записей.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским
Мужчина, просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз, оказался выходцем из России.
Обновлено в 07:55
Футбол
Чемпионский парад «Зенит» пройдет по каналам и рекам Петербурга
«Зенит» проведет чемпионский парад 26 мая — футболисты и тренерский штаб проплывает по каналам и рекам Петербурга.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
В Новосибирске могут перестать выпускать СУ-34
Новосибирский завод имени Чкалова может лишиться производства истребителей-бомбардировщиков СУ-34.
Обновлено в 09:12