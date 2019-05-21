В московском метро в тоннеле встали три поездаРоссийская газета 13:25

В одном из тоннелей московского метро встали одновременно три поезда. Об этом сообщает пресс-служба транспортного предприятия.

В московском метро в тоннеле встали три поезда

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