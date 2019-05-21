Происшествия

В московском метро в тоннеле встали три поездаРоссийская газета 13:25

В одном из тоннелей московского метро встали одновременно три поезда. Об этом сообщает пресс-служба транспортного предприятия.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Три поезда с пассажирами застряли в московском метро

РИА Новости13:48

Всех пассажиров метро в Москве эвакуировали спустя три часа после аварии в тоннеле

Интерфакс15:08

Пассажиров из последнего остановившегося в тоннеле метро поезда эвакуировали на станцию

Агентство Москва15:01

Власти назвали причину остановки трех поездов в тоннеле московского метро

РБК14:51

Сбой в московском метро произошел из-за потери напряжения в контактном рельсе

ТАСС14:14

Все пассажиры застрявших в тоннеле поездов вывезены на станцию

Вечерняя Москва15:07

Пассажиров третьего поезда метро эвакуировали

Москва 2414:55
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 15:13, Ашберн
Политика

Путин обсудил с Меркель и Макроном смену властей на Украине

Обновлено в 14:58
Политика

Экстренное заседание Рады собирает спикер Андрей Парубий

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий дал распоряжение провести внеочередное заседание парламента 22 мая в 12:00 по московскому времени.
Обновлено в 13:03
Политика

Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум

На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Политика

Зеленский назначил Андрея Богдана главой администрации президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд назначений на ключевые посты в стране.
Обновлено в 13:09
Экономика

Набиуллина прогнозирует рост числа участников финрынка РФ в 2-3 раза

Российский фондовый рынок имеет большой потенциал роста, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок".
Обновлено в 05:41
Хоккей

Швеция — Россия 1:3 (2-й период)

Ранее сообщалось, что Ландеског открыл счёт в матче сборных Швеции и России на ЧМ.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Кадыров поручил поощрить жителей Чечни, спасших ребенка в Москве

Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес

Наталья Фриске высказалась о Шепелеве и «Русфонде»

Сестра певицы прокомментировала информацию о погашении долга В недавнем интервью младшая сестра покойной поп-звезды Жанны Фриске Наталья заявила, что ничего не знает о продаже имущества семьи ради погашения долга "Русфонду".
Обновлено в 03:32
Происшествия

Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из Балашихи

Обновлено в 04:06
Финансы

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%

Рынок акций РФ открылся во вторник умеренным ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры на ожиданиях отсрочки Штатами введения запрета на бизнес с Huawei; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

Самоходную гаубицу «Мста-С» модернизируют

Обновлено в 05:52
Наука

Определение эталона килограмма изменится с 20 мая

20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено 19 мая в 08:09
Происшествия

На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой

Обновлено в 11:52
Культура

В Москве открыли бюст Иосифа Кобзона

Обновлено в 10:25
Происшествия

СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех»

В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, 88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева.
Обновлено в 13:33
Политика

Путина не пригласили на 75-летие операции в Нормандии

Обновлено в 14:10
Происшествия

Осужденный за разбой и убийство сбежал из российской колонии

Обновлено в 13:29
Политика

Васильева: отчетность в российских школах сокращена до минимума

Министр просвещения Ольга Васильева заявила, что отчетность в образовательных организациях сокращена до минимума.
Обновлено в 10:56
Транспорт

Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс

На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Происшествия

Лжемедики заработали миллиард рублей на липовых диагнозах

Обновлено в 15:04
Наука

Создан самый громкий звук под водой

Обновлено в 00:30
Наука

Желание завести собаку может быть связано с генетикой

Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия

Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области

Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Политика

Зеленский призвал США усилить санкции против России

Обновлено вчера в 13:58
Космос

Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе

Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено вчера в 07:04
Общество

Роскомнадзор направит в Instagram запрос из-за сообщений об утечке

Роскомнадзор направит в Instagram запрос после сообщений о том, что в открытом доступе оказались данные 49 млн учётных записей.
Обновлено в 12:34
Происшествия

Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским

Мужчина, просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз, оказался выходцем из России.
Обновлено в 07:55
Футбол

Чемпионский парад «Зенит» пройдет по каналам и рекам Петербурга

«Зенит» проведет чемпионский парад 26 мая — футболисты и тренерский штаб проплывает по каналам и рекам Петербурга.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие

В Новосибирске могут перестать выпускать СУ-34

Новосибирский завод имени Чкалова может лишиться производства истребителей-бомбардировщиков СУ-34.
Обновлено в 09:12
Общество

Обозвавший противников храма бесами Соловьев приготовился судиться

Обновлено в 06:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное