Футбол
Три отмененных гола лишили Бразилию победы над ВенесуэлойРБК вчера в 22:59
Ранее венесуэльцы сыграли вничью (0:0) с командой Перу. В той игре в ворота Венесуэлы также не был засчитан гол, отмененный с помощью системы VAR. Сборная Бразилии набрала четыре очка и делит первое место в группе с перуанцами, которые несколькими часами ранее обыграли Боливию (3:1).
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Бразилия - Венесуэла ~ прогноз на матч Кубка Америки: хозяева продолжать крушить соперников?
Sport-place17 июня в 13:27
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