Футбол
Бразилия стартовала в матче с Венесуэлой на Кубке АмерикиНева Спорт вчера в 20:30
В Сальвадоре на стадионе Арена-Фонте-Нова стартовал второй тур группового турнира Кубка Америки. Сборная Бразилии встречается с командой Венесуэлы. В первом туре бразильцы оказались сильнее сборной Боливии, победив со счетом 3:0. Дублем отметился полузащитник «Барселоны» Коутиньо.
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Прогноз и ставка на матч Бразилия - Венесуэла, 2-й тур группового этапа Кубка Америки
ODDS.ru17 июня в 15:57
Бразилия - Венесуэла ~ прогноз на матч Кубка Америки: хозяева продолжать крушить соперников?
Sport-place17 июня в 13:27
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