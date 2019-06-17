Бразилия стартовала в матче с Венесуэлой на Кубке АмерикиНева Спорт вчера в 20:30

В Сальвадоре на стадионе Арена-Фонте-Нова стартовал второй тур группового турнира Кубка Америки. Сборная Бразилии встречается с командой Венесуэлы. В первом туре бразильцы оказались сильнее сборной Боливии, победив со счетом 3:0. Дублем отметился полузащитник «Барселоны» Коутиньо.

Бразилия стартовала в матче с Венесуэлой на Кубке Америки

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