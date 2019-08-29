Три ополченца ДНР погибли из-за минометного обстрела, которое устроили украинские силовики. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на народную Народную милицию республики.

Три ополченца ДНР погибли из-за обстрела со стороны ВС Украины

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