Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuТри ополченца ДНР погибли из-за обстрела со стороны ВС Украины

Три ополченца ДНР погибли из-за минометного обстрела, которое устроили украинские силовики. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на народную Народную милицию республики.
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Трое донецких ополченцев погибли при обстреле украинских силовиков

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В ДНР заявили о гибели трех ополченцев из-за обстрела со стороны Украины

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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:22, Вашингтон
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Самолет «Уральских авиалиний» вынужденно сел в Екатеринбурге

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Власти Челябинской области опровергли информацию об увольнении нескольких медработников из больницы города Трехгорный.
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На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией

Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».
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Депутат Верховной рады не смог произнести речь на украинском языке

Депутат Верховной рады Антон Киссе не смог выступить на украинском языке, чем рассмешил народных депутатов.
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РБК вчера в 14:58
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Скончался актер Александр Числов

Свободная Пресса вчера в 05:37
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США отметили общий недостаток российских истребителей

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Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020.
Пятый канал вчера в 14:59
Футбол

Спартак — Брага 1:2

В Москве проходит ответный матч четвертого раунда Лиги Европы между "Спартаком" и португальской "Брагой".
Вести.Ru вчера в 14:06
Общество

Суд Екатеринбурга вернул дело православной активистки в полицию

REGNUM вчера в 12:06
Культура

Зрителей возмутило появление на телешоу голой женщины-трансгендера

Зрители обрушились с критикой на создателей шоу Naked Attraction после появления в нем голой женщины-трансгендера Лорен Харрис, сообщает Daily Mirror.
РЕН ТВ 00:47
Общество

Основатель Alibaba предложил работать 12 часов в неделю

Основатель и глава китайской компании работающей в сфере интернет-коммерции Alibaba Джек Ма сказал, что люди должны работать всего 12 часов в неделю, используя преимущества искусственного интеллекта, передает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 08:05
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Megaobzor.com вчера в 14:52
Политика

Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
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Saudi Aramco думает провести IPO в два этапа

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco думает провести первичное размещение акций в два этапа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с планами компании.
Ведомости вчера в 12:10
Политика

Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Происшествия

Пассажирский Ан-2 совершил вынужденную посадку в Якутии

SakhaNews вчера в 23:37
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Дочь бывшего тренера сборной Испании умерла в возрасте 9 лет

РБК 01:09
Авто

Новая технология освещения Audi может предупреждать других водителей

Audi была одним из пионеров в области светодиодных и лазерных технологий, и компания не замедляет темпы — на днях было объявлено о планах представить новую технологию Digital OLED на Международном симпозиуме по автомобильному освещению.
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Армия и оружие

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Инфорос вчера в 07:30
Политика

ФБК: вице-спикер Мосгордумы вопреки закону владеет бизнесом

Зампредседателя Мосгордумы и глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский через подставное лицо может управлять компанией «Альпин» — дилером мотоциклов Yamaha, утверждает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Новая газета вчера в 11:26
Кино

Актер Мэттью Макконахи стал профессором Техасского университета

Кадр из фильма "Море соблазна" Голливудский актер Мэттью Макконахи официально стал профессором Техасского университета в Остине.
Playboyrussia.com вчера в 04:37
Политика

В Госдуме назвали Зурабишвили условия для диалога с Грузией

Член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев ответил на слова грузинского президента Саломе Зурабишвили, назвавшей условие для возобновления диалога с Россией.
iReactor 28 августа в 14:54
Общество

Депутат Госдумы предложил продлить летние каникулы до 1 октября

Как отметил депутат, во время общения со школьниками и студентами России он часто слышит предложения со стороны учащихся и преподавателей о необходимости продления летних каникул до 1 октября.
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Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

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Транспорт

Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом.
Ведомости вчера в 17:34
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Скончался знаменитый французский актер Мишель Омон

В Париже в возрасте 82 лет умер актер Мишель Омон. Как пишет Le Figaro, информацию о смерти подтвердили представитель актера и его дочь.
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Кино

Михаил Ефремов в новом трейлере заменил «Ангелов Чарли»

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