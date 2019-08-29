Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuТри ополченца ДНР погибли из-за обстрела со стороны ВС Украины

Три ополченца ДНР погибли из-за минометного обстрела, которое устроили украинские силовики. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на народную Народную милицию республики.
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Сто дней Зеленского: Дождется ли Донбасс мира?

Царьградвчера в 17:47

В ДНР заявили о гибели трех ополченцев из-за обстрела со стороны Украины

РБКвчера в 14:24

В ДНР заявили о гибели трёх ополченцев при обстреле украинских силовиков

RT на русскомвчера в 12:42

Трое ополченцев ДНР погибли после обстрела ВСУ

Московский Комсомолецвчера в 13:25

Три ополченца погибли из-за обстрела со стороны силовиков, заявили в ДНР

РИА Новостивчера в 13:07

Трое ополченцев ДНР погибли, еще пятеро пострадали после обстрела ВСУ

РЕН ТВвчера в 13:35

Трое военных ДНР погибли, пять ранены в результате обстрела со стороны ВСУ

ТАССвчера в 12:42
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:51, Вашингтон
Политика

Офис Зеленского опроверг завершение обмена заключенными с Россией

В офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли сообщения о завершении обмена заключенными с Россией.
РБК 01:53
Политика

Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

РИА Новости вчера в 21:25
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В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске

Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru вчера в 16:46
Футбол

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Португалия сократила отставание от занимающей шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) России после ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
ТАСС вчера в 17:29
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В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку

Газета.Ru 00:39
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Дарья Жукова показала помолвочное кольцо

Скоро Жукова выйдет замуж за миллиардера Ставроса Ниархоса. Невеста уже похвасталась поклонникам роскошным кольцом на безымянном пальце.
StarHit.ru 00:00
Происшествия

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Студентка из Москвы впала в кому, плавая с маской в бассейне в Турции. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Российская газета 02:23
Политика

Рогозин ответил на слова Трампа о космических войнах

Гендиректор российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о том, что следующей областью военных действий станет космос.
Известия вчера в 20:57
Экономика

В Роскачестве посоветовали россиянам не выбирать вино по цене

В Роскачестве призвали россиян не оценивать вино по его стоимости, так как цена продукта не всегда говорит о его качестве.
Газета.Ru 02:03
Общество

Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря

Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.
Известия 01:28
Кино

Скончался актер Александр Числов

Свободная Пресса вчера в 05:37
Происшествия

Пропавшую в лесу под Петербургом девочку нашли живой

Российская газета 00:58
Здоровье

Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении

Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 08:55
Общество

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября

В обращении к Голиковой депутат отметил, что у учеников и студентов сейчас очень высокая нагрузка: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего два месяца.
РИА Новости вчера в 20:35
Политика

Гончарук стал самым молодым премьер-министром в истории Украины

Правящая элита Украины становится все более юной: к самому молодому президенту в истории страны Владимиру Зеленскому, супруга которого, Елена, тоже младше всех своих предшественниц, добавился 35-летний премьер-министр: Алексей Гончарук, которому 7 июля исполнилось 35 лет, побил возрастной рекорд среди глав украинского правительства.
Газета.Ru вчера в 17:01
Экономика

Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков

Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Происшествия

В кемеровской тайге пропали пенсионер и его внук

Российская газета 02:28
Здоровье

Новые медицинские специальности появятся в России

В России в ближайшее время могут появиться две новые медицинские специальности: IT-менеджер здоровья и дизайнер-архитектор человеческого тела, сообщает News.ru.
Псковское агентство информации вчера в 14:26
Общество

Новые детские площадки обустраиваются на набережной Шитова в Москве

Работы по комплексному благоустройству и озеленению проводятся на набережной Шитова и вокруг Черкизовского пруда, здесь же проводятся работы по установке новых детских площадок, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.
РИА Новости 02:02
Авто

Renault Arkana появился в российском каршеринге

Как отмечает директор по корпоративным продажам Renault Россия Надежда Фролова, появление Renault Arkana в автопарке компании «Аренда Авто» поможет быстрее познакомить потенциальных клиентов с новым купе-кроссовером в разных регионах России.
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Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»

В недалеком прошлом Лолита вырвала мужа из лап сектантов, а тот, в свою очередь, помогал ей следить за здоровьем.
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Дочь Варум и Агутина стала официанткой

Многие надеялись увидеть на сцене и единственную дочь певицы Лизу, которая уже на протяжении многих лет живет в Америке.
Собеседник вчера в 08:19
Спорт

Рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее

Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в реке Енисей. Причиной смерти стал несчастный случай.
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Транспорт

Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом.
Ведомости вчера в 17:34
Политика

На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией

Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».
Известия вчера в 22:25
Общество

Spotify отложил запуск в России до конца года

Шведский музыкальный сервис потоковой музыки Spotify перенес запуск в России на конец года, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 21:46
Здоровье

ВОЗ зафиксировала рост заболеваемости корью в европейских странах

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зафиксировали резкий рост заболеваемости корью в странах Европы.
Телеканал 360° вчера в 12:18
Происшествия

Во дворе в Купчино водитель иномарки сбил семилетнюю девочку

АиФ Санкт-Петербург 02:20
Наука

Мутация в гене уменьшила потребность людей и мышей во сне

По словам исследователей, причина состоит в мутации гена ADRB1, отвечающий за качество и продолжительность сна.
МедиаПоток вчера в 13:14
Политика

Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности

Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
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