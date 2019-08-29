Армия и оружие
Газета.RuТри ополченца ДНР погибли из-за обстрела со стороны ВС Украины
Три ополченца ДНР погибли из-за минометного обстрела, которое устроили украинские силовики. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на народную Народную милицию республики.
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Политика
Офис Зеленского опроверг завершение обмена заключенными с Россией
В офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли сообщения о завершении обмена заключенными с Россией.
РБК 01:53
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
РИА Новости вчера в 21:25
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru вчера в 16:46
Футбол
Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия сократила отставание от занимающей шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) России после ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
ТАСС вчера в 17:29
Шоу-бизнес
Дарья Жукова показала помолвочное кольцо
Скоро Жукова выйдет замуж за миллиардера Ставроса Ниархоса. Невеста уже похвасталась поклонникам роскошным кольцом на безымянном пальце.
StarHit.ru 00:00
Происшествия
Московская студентка впала в кому после купания в турецком бассейне
Студентка из Москвы впала в кому, плавая с маской в бассейне в Турции. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Российская газета 02:23
Политика
Рогозин ответил на слова Трампа о космических войнах
Гендиректор российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о том, что следующей областью военных действий станет космос.
Известия вчера в 20:57
Экономика
В Роскачестве посоветовали россиянам не выбирать вино по цене
В Роскачестве призвали россиян не оценивать вино по его стоимости, так как цена продукта не всегда говорит о его качестве.
Газета.Ru 02:03
Общество
Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря
Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.
Известия 01:28
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Происшествия
Пропавшую в лесу под Петербургом девочку нашли живой
Российская газета 00:58
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении
Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 08:55
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
В обращении к Голиковой депутат отметил, что у учеников и студентов сейчас очень высокая нагрузка: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего два месяца.
РИА Новости вчера в 20:35
Политика
Гончарук стал самым молодым премьер-министром в истории Украины
Правящая элита Украины становится все более юной: к самому молодому президенту в истории страны Владимиру Зеленскому, супруга которого, Елена, тоже младше всех своих предшественниц, добавился 35-летний премьер-министр: Алексей Гончарук, которому 7 июля исполнилось 35 лет, побил возрастной рекорд среди глав украинского правительства.
Газета.Ru вчера в 17:01
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Происшествия
В кемеровской тайге пропали пенсионер и его внук
Российская газета 02:28
Здоровье
Новые медицинские специальности появятся в России
В России в ближайшее время могут появиться две новые медицинские специальности: IT-менеджер здоровья и дизайнер-архитектор человеческого тела, сообщает News.ru.
Псковское агентство информации вчера в 14:26
Общество
Новые детские площадки обустраиваются на набережной Шитова в Москве
Работы по комплексному благоустройству и озеленению проводятся на набережной Шитова и вокруг Черкизовского пруда, здесь же проводятся работы по установке новых детских площадок, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.
РИА Новости 02:02
Авто
Renault Arkana появился в российском каршеринге
Как отмечает директор по корпоративным продажам Renault Россия Надежда Фролова, появление Renault Arkana в автопарке компании «Аренда Авто» поможет быстрее познакомить потенциальных клиентов с новым купе-кроссовером в разных регионах России.
Автостат вчера в 07:43
Шоу-бизнес
Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»
В недалеком прошлом Лолита вырвала мужа из лап сектантов, а тот, в свою очередь, помогал ей следить за здоровьем.
Суть событий вчера в 08:13
Шоу-бизнес
Дочь Варум и Агутина стала официанткой
Многие надеялись увидеть на сцене и единственную дочь певицы Лизу, которая уже на протяжении многих лет живет в Америке.
Собеседник вчера в 08:19
Спорт
Рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее
Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в реке Енисей. Причиной смерти стал несчастный случай.
Ruposters.ru 02:39
Транспорт
Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом.
Ведомости вчера в 17:34
Политика
На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией
Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».
Известия вчера в 22:25
Общество
Spotify отложил запуск в России до конца года
Шведский музыкальный сервис потоковой музыки Spotify перенес запуск в России на конец года, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 21:46
Здоровье
ВОЗ зафиксировала рост заболеваемости корью в европейских странах
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зафиксировали резкий рост заболеваемости корью в странах Европы.
Телеканал 360° вчера в 12:18
Происшествия
Во дворе в Купчино водитель иномарки сбил семилетнюю девочку
АиФ Санкт-Петербург 02:20
Наука
Мутация в гене уменьшила потребность людей и мышей во сне
По словам исследователей, причина состоит в мутации гена ADRB1, отвечающий за качество и продолжительность сна.
МедиаПоток вчера в 13:14
Политика
Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Известия вчера в 18:28