Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» в плей-офф НХЛИзвестия 01:02

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Бостон Брюинз» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравнял счет в серии (1-1). Встреча в Бостоне завершилась во втором овертайме со счетом 3:2. Форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин забросил две шайбы и отдал голевую передачу.

Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» в плей-офф НХЛ

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