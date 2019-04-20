Хоккей
Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»РИА Новости 01:06
Шайбы забросили Никлас Бекстрём (8-я и 35-я минуты), Бретт Коннолли (37), Том Уилсон (42), Ник Дауд (49, буллит) и российский нападающий Александр Овечкин (51), в активе которого также две результативные передачи. Российский форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов отдал два результативных паса.
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