Хоккей
Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»ProstoProSport вчера в 23:41
Главным героем встречи стал форвард победителей Никлас Бекстрем, оформивший дубль и отметившийся двумя результативными передачами. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 3 (1+2) очка.
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Обновлено в 07:00
Космос
Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке
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Наука
Патриарх Кирилл заявил о неспособности ученых понять зарождение Вселенной
Ученые никогда не смогут понять зарождение Вселенной, которое было божественным актом.
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Пушков отреагировал на призыв украинского генерала захватить часть РФ
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В Нижегородской области при пожаре погибли три человека
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