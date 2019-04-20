Хоккей

Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»ProstoProSport вчера в 23:41

Каролина
Вашингтон
завтра
в 19:00
Хоккей, НХЛ
Вашингтон
6 – 0
Каролина
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Главным героем встречи стал форвард победителей Никлас Бекстрем, оформивший дубль и отметившийся двумя результативными передачами. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 3 (1+2) очка.
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