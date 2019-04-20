Хоккей
Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»ProstoProSport вчера в 23:41
Главным героем встречи стал форвард победителей Никлас Бекстрем, оформивший дубль и отметившийся двумя результативными передачами. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 3 (1+2) очка.
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Происшествия
Полицейские арестовали вагончик экоактивистов на станции Шиес
Сотрудники МВД по Ленскому району сегодня вечером прибыли на станцию Шиес и совместно с сотрудниками частного охранного предприятия опечатали вагончик экоактивистов, который был установлен ещё в декабре.
Обновлено 19 апреля в 16:40
Политика
Активистка Femen разделась возле участка, где голосовал Зеленский
Активистка Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:30
Политика
Начался второй тур выборов президента Украины
Второй тур выборов президента начался на Украине. В нем участвуют лидер первого тура Владимир Зеленский и действующий глава Петр Порошенко.
Обновлено в 01:41
Энергетика
«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию
«Российский партнер признал данный факт, что подтверждено двусторонним актом, документ подписан», — говорится в сообщении издания.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Киркоров подарил Пугачевой подвеску за 80 млн рублей
Подвеска «Арлекин», по подсчетам ювелиров, обошлась музыканту в 80 миллионов рублей.
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Происшествия
В двух церквях на Шри-Ланке произошли взрывы
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Авто
Владелец LADA Vesta Sport расхвалил её поведение на дороге
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Армия и оружие
Ополченка ДНР пожертвовала собой во время атаки ВСУ
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Спорт
Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено в 04:36
Политика
Ополченцев из ДНР и ЛНР предложили называть боевиками
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского предложил на законодательном уровне закрепить новую терминологию в отношении ополченцев самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Обновлено в 11:02
Авто
На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Главу Минздрава Украины раскритиковали за фашистский лозунг
Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун опубликовала посвященную выборам запись, сопроводив ее хештегом с фашистским лозунгом.
Обновлено в 08:22
Политика
Первый экзит-пол: Зеленский опережает Порошенко более, чем в три раза
Хотя на Украине запрещено публиковать результаты опросов избирателей по выходу с избирательных участков после голосования до 20 часов, момента, когда закроются все участки в стране, уже пошли первые утечки.
Обновлено в 06:37
Баскетбол
УНИКС обыграл «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ
Казанский УНИКС обыграл на выезде саратовский "Автодор" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.
Обновлено в 11:14
Политика
Наблюдателей на выборах на Украине стало меньше, заявили общественники
"По сравнению с первым туром выборов президента Украины, который состоялся 31 марта, во время голосования во втором туре на избирательных участках значительно уменьшилось количество наблюдателей", - говорится в сообщении организации в Facebook.
Обновлено в 04:02
Политика
Появились новые данные о результатах выборов на Украине
Новые результаты голосования представила руководитель украинского издания lb.ua Соня Кошкина в Telegram, ссылаясь на данные ЦИК страны.
Обновлено в 10:44
Футбол
«Урал» — «Рубин». Объявлены стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Рубина» на матч 24-го тура российской Премьер-лиги, который пройдет сегодня в Екатеринбурге (начало — в 16:30 мск).
Обновлено в 08:08
Общество
Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено в 08:26
Теннис
Фоньини впервые в карьере выиграл «Мастерс»
Фоньини допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 5. На счету Лайовича 1 эйс, 3 двойные и 2 реализованных брейк-поинта из 4. Для 31-летнего итальянца этот титул стал девятым в карьере и первым на турнирах серии «Мастерс-1000».
Обновлено в 10:39
Футбол
Игрок КХЛ дебютировал в футболе
Обновлено в 10:11
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Политика
Кучма пожалел нового президента Украины
Второй президент Украины Леонид Кучма пожелал победителю выборов быть честным и выполнять обещания, данные избирателям, передает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 10:18
Армия и оружие
В Черное море вошел разведывательный корабль Британии
Британский разведывательный корабль HMS Echo вошел в акваторию Черного моря, сообщает RT. Корабль движется в северном направлении.
Обновлено вчера в 17:58
Футбол
«Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Обновлено в 10:50
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку
Обновлено в 01:24
Авто
Особенности вариатора – 6 стереотипов водителей
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Происшествия
У петербурженки угнали машину с таксой внутри
Обновлено в 09:56
Политика
В Сети появилось видео падения вице-спикера Рады на колени
Обновлено в 04:17
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55