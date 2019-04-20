Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»ProstoProSport вчера в 23:41

Главным героем встречи стал форвард победителей Никлас Бекстрем, оформивший дубль и отметившийся двумя результативными передачами. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 3 (1+2) очка.

Происшествия Полицейские арестовали вагончик экоактивистов на станции Шиес Сотрудники МВД по Ленскому району сегодня вечером прибыли на станцию Шиес и совместно с сотрудниками частного охранного предприятия опечатали вагончик экоактивистов, который был установлен ещё в декабре.

Политика Активистка Femen разделась возле участка, где голосовал Зеленский Активистка Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.

Политика Начался второй тур выборов президента Украины Второй тур выборов президента начался на Украине. В нем участвуют лидер первого тура Владимир Зеленский и действующий глава Петр Порошенко.

Энергетика «Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию «Российский партнер признал данный факт, что подтверждено двусторонним актом, документ подписан», — говорится в сообщении издания.

Спорт Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.

Политика Ополченцев из ДНР и ЛНР предложили называть боевиками Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского предложил на законодательном уровне закрепить новую терминологию в отношении ополченцев самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

Авто На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.

Политика Главу Минздрава Украины раскритиковали за фашистский лозунг Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун опубликовала посвященную выборам запись, сопроводив ее хештегом с фашистским лозунгом.

Политика Первый экзит-пол: Зеленский опережает Порошенко более, чем в три раза Хотя на Украине запрещено публиковать результаты опросов избирателей по выходу с избирательных участков после голосования до 20 часов, момента, когда закроются все участки в стране, уже пошли первые утечки.

Баскетбол УНИКС обыграл «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ Казанский УНИКС обыграл на выезде саратовский "Автодор" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Политика Наблюдателей на выборах на Украине стало меньше, заявили общественники "По сравнению с первым туром выборов президента Украины, который состоялся 31 марта, во время голосования во втором туре на избирательных участках значительно уменьшилось количество наблюдателей", - говорится в сообщении организации в Facebook.

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Футбол «Урал» — «Рубин». Объявлены стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ Стали известны стартовые составы «Урала» и «Рубина» на матч 24-го тура российской Премьер-лиги, который пройдет сегодня в Екатеринбурге (начало — в 16:30 мск).

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Музыка Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».

Политика Кучма пожалел нового президента Украины Второй президент Украины Леонид Кучма пожелал победителю выборов быть честным и выполнять обещания, данные избирателям, передает «Интерфакс-Украина».

Армия и оружие В Черное море вошел разведывательный корабль Британии Британский разведывательный корабль HMS Echo вошел в акваторию Черного моря, сообщает RT. Корабль движется в северном направлении.