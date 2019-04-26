Три новых взрыва прогремели на Шри-ЛанкеВечерняя Москва 11:39

Еще три взрыва произошли на острове Шри-Ланка в пятницу, 26 апреля. Инцидент произошел в городе Калмунай на востоке страны. Силы правопорядка проводили там антитеррористическую операцию.

Три новых взрыва прогремели на Шри-Ланке

Происшествия В США задержали мужчину, кинувшего телефон в сторону Трампа В США задержали мужчину, который кинул телефон на сцену перед выступлением американского лидера Дональда Трампа.

Музыка Организаторы ПМЭФ объявили звезд, которые выступят на Дворцовой в июне Стало известно, какие звезды выступят на концерте на Дворцовой площади в рамках Петербургского международного экономического форума, который состоится с 6 по 8 июня.

Путешествия В майские праздники Крым посетит почти четверть миллиона туристов "Исходя из сложившейся динамики туристического потока, ожидается, что в период майских праздников текущего года Крым посетит порядка 240 тысяч туристов, что на 40% выше уровня аналогичного периода 2018 года", - сказал Волченко на заседании крымского парламента.

Гаджеты В сети появилось видео с реалистичным рендером нового iPhone XI В сети появилось видео, на котором демонстрируется макет нового «яблочного» смартфона iPhone XI.

Баскетбол ЦСКА вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги Московский ЦСКА в очередной раз заслужил право сыграть в "Финале четырех" баскетбольной Евролиги.

Автоспорт Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1» Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».

Экономика Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях «предварительного одобрения».

Армия и оружие В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.

Политика Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в Забайкалье Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.

Политика «Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе» Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».

Шоу-бизнес Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.

Шоу-бизнес Сестра Элины Быстрицкой может претендовать на имущество актрисы Сестра Элины Быстрицкой, скончавшейся на 92-м году жизни, может претендовать на имущество советской актрисы, так как является ее ближайшей родственницей.

Политика МИД РФ: приговор Бутиной политически ангажирован Приговор россиянке Марии Бутиной является позорным пятном на судебной системе США, которая беспрекословно выполнила откровенный политический заказ.

Политика В Раде предложили раздавать украинские паспорта россиянам Депутат Верховной рады Украины Евгений Рыбчинский отреагировал на подготовку к выдаче российских паспортов жителям Донбасса, сообщает lenta.ru со ссылкой на "Политнавигатор".

Политика В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.

Футбол Вячеслав Караваев: «Нельзя не смотреть на предложения из России» Важно, какие будут ставиться цели, всем хочется выступать на высоком уровне, — сказал Караваев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Происшествия В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер» В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».

Происшествия Красноярских воспитателей отправили в колонию за пытки детей иголками Два воспитателя детского сада «Колосок» в городе Канске Красноярского края получили четыре года колонии общего режима за «воспитание» детей при помощи уколов кнопками и иголками.

Политика Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которым устанавливаются его исключительные права перед остальными языками в стране.

Происшествия Пожар на территории «Красмаша» не затронул ракетный завод Пожар на территории предприятия «Красмаш» в Красноярске произошел на частном заводе. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщили в «Роскосмосе».

Политика Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за реформу Шенгенской зоны, поскольку Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает.

Футбол «Спартак» объявил об изменениях в руководстве клуба Как сообщается на официальном сайте "красно-белых", в скором времени оставят посты вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.

Политика Трамп в мае примет в Вашингтоне премьера Словакии Президент США Дональд Трамп 3 мая примет в Вашингтоне премьер-министра Словацкой Республики Петера Пеллегрини, сообщили в пресс-службе Белого дома.