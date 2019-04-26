Происшествия
Три новых взрыва прогремели на Шри-ЛанкеВечерняя Москва 11:39
Еще три взрыва произошли на острове Шри-Ланка в пятницу, 26 апреля. Инцидент произошел в городе Калмунай на востоке страны. Силы правопорядка проводили там антитеррористическую операцию.
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Происшествия
В США задержали мужчину, кинувшего телефон в сторону Трампа
В США задержали мужчину, который кинул телефон на сцену перед выступлением американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 19:17
Музыка
Организаторы ПМЭФ объявили звезд, которые выступят на Дворцовой в июне
Стало известно, какие звезды выступят на концерте на Дворцовой площади в рамках Петербургского международного экономического форума, который состоится с 6 по 8 июня.
Обновлено в 14:36
Путешествия
В майские праздники Крым посетит почти четверть миллиона туристов
"Исходя из сложившейся динамики туристического потока, ожидается, что в период майских праздников текущего года Крым посетит порядка 240 тысяч туристов, что на 40% выше уровня аналогичного периода 2018 года", - сказал Волченко на заседании крымского парламента.
Обновлено в 04:46
Гаджеты
В сети появилось видео с реалистичным рендером нового iPhone XI
В сети появилось видео, на котором демонстрируется макет нового «яблочного» смартфона iPhone XI.
Обновлено в 07:17
Баскетбол
ЦСКА вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА в очередной раз заслужил право сыграть в "Финале четырех" баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 16:55
Музыка
Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
За девочку проголосовали 56,5% зрителей.
Обновлено в 17:00
Автоспорт
Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»
Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Политика
Жириновскому подарили торт в виде карты Украины
Обновлено в 12:35
Экономика
Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях «предварительного одобрения».
Обновлено в 19:34
Политика
Пасечник заявил, что пятилетие ЛНР отпразднуют с салютами и песнями
Праздник есть праздник, всё-таки это пятилетие, это первый наш юбилейный рубеж.
Обновлено в 16:59
Здоровье
В Калининградском зоопарке тяжело заболел орангутан Бенджамин
Обновлено вчера в 12:32
Армия и оружие
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено в 19:17
Политика
Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в Забайкалье
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.
Обновлено в 16:37
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».
Обновлено в 11:01
Политика
Ким Чен Ын под «Катюшу» покинул Владивосток на бронепоезде
Обновлено в 01:39
Шоу-бизнес
Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл
Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес
Сестра Элины Быстрицкой может претендовать на имущество актрисы
Сестра Элины Быстрицкой, скончавшейся на 92-м году жизни, может претендовать на имущество советской актрисы, так как является ее ближайшей родственницей.
Обновлено в 08:16
Политика
МИД РФ: приговор Бутиной политически ангажирован
Приговор россиянке Марии Бутиной является позорным пятном на судебной системе США, которая беспрекословно выполнила откровенный политический заказ.
Обновлено в 14:54
Политика
В Раде предложили раздавать украинские паспорта россиянам
Депутат Верховной рады Украины Евгений Рыбчинский отреагировал на подготовку к выдаче российских паспортов жителям Донбасса, сообщает lenta.ru со ссылкой на "Политнавигатор".
Обновлено в 07:51
Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
Футбол
Вячеслав Караваев: «Нельзя не смотреть на предложения из России»
Важно, какие будут ставиться цели, всем хочется выступать на высоком уровне, — сказал Караваев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Обновлено в 08:39
Происшествия
В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»
В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено в 12:56
Происшествия
Красноярских воспитателей отправили в колонию за пытки детей иголками
Два воспитателя детского сада «Колосок» в городе Канске Красноярского края получили четыре года колонии общего режима за «воспитание» детей при помощи уколов кнопками и иголками.
Обновлено в 08:19
Политика
Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка
Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которым устанавливаются его исключительные права перед остальными языками в стране.
Обновлено вчера в 04:49
Происшествия
Пожар на территории «Красмаша» не затронул ракетный завод
Пожар на территории предприятия «Красмаш» в Красноярске произошел на частном заводе. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщили в «Роскосмосе».
Обновлено в 12:45
Политика
Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за реформу Шенгенской зоны, поскольку Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает.
Обновлено вчера в 14:47
Футбол
«Спартак» объявил об изменениях в руководстве клуба
Как сообщается на официальном сайте "красно-белых", в скором времени оставят посты вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Обновлено в 08:33
Политика
Трамп в мае примет в Вашингтоне премьера Словакии
Президент США Дональд Трамп 3 мая примет в Вашингтоне премьер-министра Словацкой Республики Петера Пеллегрини, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Обновлено в 20:12
Шоу-бизнес
Больная раком Кузьмина: думаю о смерти постоянно
Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.
Обновлено в 10:33