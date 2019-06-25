Три космонавта с МКС вернулись на ЗемлюГазета.Ru вчера в 22:52

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-11" приземлился в Казахстане. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, космонавт Олег Кононенко, астронавты Энн Макклейн и Давид Сен-Жак вернулись на Землю.

Три космонавта с МКС вернулись на Землю

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