Футбол

Три клуба чемпионата России претендуют на чилийского защитника
Газета.Ru
06:35

Защитник "Алавеса" Гильермо Марипан может продолжить карьеру в чемпионате России, передает "Советский спорт". По информации Sport.es, на футболиста претендуют "Краснодар", а также московские "Спартак" и "Локомотив".
Газета.Ru06:35

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СМИ: «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» заинтересованы в защитнике «Алавеса»

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СМИ: «Спартак» и «Локомотив» заинтересованы в защитнике «Алавеса»

РИА Новости04:42

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Sport24.ru06:03
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 07:38, Ашберн
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