Три кандидата отказались баллотироваться на пост президента УкраиныРИА Новости вчера в 11:25

Заявления об отказе баллотироваться подали три кандидата на пост президента Украины, передает украинское агентство УНИАН со ссылкой на заведующего отделом взаимодействия со средствами массовой информации ЦИК Украины Константина Хивренко.

Три кандидата отказались баллотироваться на пост президента Украины

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