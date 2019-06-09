Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании ГолуноваРИА Новости вчера в 16:39

Мы требуем детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию Ивана Голунова, на соответствие законодательству и настаиваем на предоставлении данных этой проверки средствам массовой информации.

с чего всё началось

В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.

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