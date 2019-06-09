Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании ГолуноваРИА Новости 16:39

6 июня по подозрению в покушении на сбыт и производство наркотиков был задержан специальный корреспондент отдела расследований издания «Медуза» Иван Голунов. Мы приветствуем выбор судом более адекватной, чем заключение в СИЗО, меры пресечения Ивану Голунову.

с чего всё началось

В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.

Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова

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