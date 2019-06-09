Происшествия
Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании ГолуноваРИА Новости 16:39
В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
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с чего всё началось
6 июня по подозрению в покушении на сбыт и производство наркотиков был задержан специальный корреспондент отдела расследований издания «Медуза» Иван Голунов. Мы приветствуем выбор судом более адекватной, чем заключение в СИЗО, меры пресечения Ивану Голунову.Ведомости16:17
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Общество
Власти Солсбери решили выкупить дом Скрипаля
По словам Канингема, соседи Скрипалей опасаются, что дом купят люди, которые захотят сделать деньги на истории отравления в Солсбери и превратят его в гостиницу.
Обновлено в 13:54
Общество
Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем компании-строителя Крымского моста
Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем ООО "СГМ-Мост", тогда как раньше доли компании находились на балансе строительного холдинга ООО "Стройгазмонтаж", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".
Обновлено в 15:59
Политика
Ким Чен Ына подозревают в применении казни пираньями
Обновлено в 13:56
Происшествия
Самолет разбился в Португалии, есть погибшие
Обновлено в 17:52
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса
Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Косачёв назвал происходящее в Молдавии «рукотворным кризисом»
«В Молдавии рукотворный кризис, в котором, как ни странно, роль основного «поджигателя» играет Конституционный суд», — написал он.
Обновлено в 16:43
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
Обновлено в 15:39
Шоу-бизнес
Собчак появилась на «Кинотавре» без Богомолова
Телеведущая Ксения Собчак вышла на красную дорожку фестиваля "Кинотавр" без режиссера Константина Богомолова.
Обновлено в 17:24
Здоровье
Врач назвала самые уязвимые в жару группы людей
В первую очередь от жары страдают дети, особенно маленькие. Ко второй категории относятся пожилые и маломобильные люди.
Обновлено вчера в 09:15
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина
Внебрачную дочь Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник, передает StarHit.
Обновлено в 11:51
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили ввести компенсационные выплаты за уход за инвалидами I группы
Депутаты от фракции ЛДПР намерены внести проект закона о компенсирующих выплатах в размере 10 тыс. рублей для неработающих лиц, ухаживающих за инвалидами I группы за исключением инвалидов детства.
Обновлено в 17:13
Происшествия
Один из терминалов Шереметьево затопило
В одном из терминалов московского аэропорта Шереметьево с потолка начала течь вода.
Обновлено в 12:15
Игры
Киану Ривз назвал дату выхода Cyberpunk 2077
Обновлено в 17:30
Культура
Минкульт отказался вмешиваться в спор BadComedian и Kinodanz
4 июня глава департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова объяснила, что ведомство не имеет отношения к конфликту между кинокомпанией и блогером, однако готово рассмотреть вопрос о поддержке Kinodanz в случае обращения.
Обновлено в 17:16
Общество
Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах
Обновлено в 06:17
Футбол
Сборная Португалии обыграла Нидерланды в финале Лиги наций
Обновлено в 16:55
Происшествия
В Новороссийске загорелось здание морского университета
Здание Государственного морского университета имени Ф.Ушакова загорелось на площади 300 квадратных метров в Новороссийске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес
Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин
40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено в 08:12
Происшествия
На Украине возбудили дело по факту загрязнения реки Рось химикатами
На Украине возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Рось химикатами, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны.
Обновлено в 15:18
Политика
Голосование на выборах в парламент Южной Осетии завершено
Обновлено в 13:02
Происшествия
Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено
Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.
Обновлено в 16:08
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Экономика
«Магнит» начал тестировать ультрамалый формат магазинов
Ретейлер "Магнит" начал тестировать новый ультрамалый формат магазинов.
Обновлено вчера в 05:14
Музыка
Барецкий заменит Шнурова в группе «Ленинград»
Шоумен Стас Барецкий заявил, что готов заменить Сергея Шнурова в группе "Ленинград", пишет "Собеседник.ру".
Обновлено в 17:54
Политика
НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии
НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии, призывает политические стороны к сдержанности и урегулированию ситуации путем диалога, заявила в воскресенье официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.
Обновлено в 15:47
Автоспорт
Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля
Обновлено в 16:09
Происшествия
В Уфе произошла стрельба возле автовокзала
В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов трех банков
В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.
Обновлено в 14:04
Игры
Пресс-конференция Microsoft на Е3 2019 — собираем все новости с мероприятия
В 23:00 МСК начнётся первая полноценная пресс-конференция Е3 2019 — на этот раз выставку открывает Microsoft, у которой и ожидается самое громкое мероприятие.
Обновлено в 15:43