Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании ГолуноваРИА Новости 16:39

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с чего всё началось

В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.

Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова

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