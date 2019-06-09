Происшествия

Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании ГолуноваРИА Новости 16:39

В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
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с чего всё началось

Совместное заявление редакций «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК о деле Ивана Голунова

6 июня по подозрению в покушении на сбыт и производство наркотиков был задержан специальный корреспондент отдела расследований издания «Медуза» Иван Голунов. Мы приветствуем выбор судом более адекватной, чем заключение в СИЗО, меры пресечения Ивану Голунову.
Ведомости16:17

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РБК, «Ведомости» и «Коммерсантъ» выйдут с первыми полосами в поддержку Голунова

ТАСС17:46

Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова

РИА Новости16:39

РБК, «Ведомости» и «Ъ» выйдут с одинаковой 1-й полосой в поддержку Голунова

Газета.Ru16:54

«Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК впервые выйдут с одинаковой первой полосой

Ведомости16:17

Заявление редакций «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК о деле Голунова

РБК16:17

«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сегодня выйдут с одинаковой надписью на первой полосе – «Я/Мы Иван Голунов»

Эхо Москвы17:01

«Коммерсантъ», «Ведомости» и РБК выступили в поддержку журналиста Голунова

Коммерсантъ16:23
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Общество

Власти Солсбери решили выкупить дом Скрипаля

По словам Канингема, соседи Скрипалей опасаются, что дом купят люди, которые захотят сделать деньги на истории отравления в Солсбери и превратят его в гостиницу.
Обновлено в 13:54
Общество

Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем компании-строителя Крымского моста

Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем ООО "СГМ-Мост", тогда как раньше доли компании находились на балансе строительного холдинга ООО "Стройгазмонтаж", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".
Обновлено в 15:59
Политика

Ким Чен Ына подозревают в применении казни пираньями

Обновлено в 13:56
Происшествия

Самолет разбился в Португалии, есть погибшие

Обновлено в 17:52
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса

Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

Косачёв назвал происходящее в Молдавии «рукотворным кризисом»

«В Молдавии рукотворный кризис, в котором, как ни странно, роль основного «поджигателя» играет Конституционный суд», — написал он.
Обновлено в 16:43
Общество

Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады

Обновлено в 08:25
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
Обновлено в 15:39
Шоу-бизнес

Собчак появилась на «Кинотавре» без Богомолова

Телеведущая Ксения Собчак вышла на красную дорожку фестиваля "Кинотавр" без режиссера Константина Богомолова.
Обновлено в 17:24
Здоровье

Врач назвала самые уязвимые в жару группы людей

В первую очередь от жары страдают дети, особенно маленькие. Ко второй категории относятся пожилые и маломобильные люди.
Обновлено вчера в 09:15
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина

Внебрачную дочь Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник, передает StarHit.
Обновлено в 11:51
Экономика

Депутаты от ЛДПР предложили ввести компенсационные выплаты за уход за инвалидами I группы

Депутаты от фракции ЛДПР намерены внести проект закона о компенсирующих выплатах в размере 10 тыс. рублей для неработающих лиц, ухаживающих за инвалидами I группы за исключением инвалидов детства.
Обновлено в 17:13
Происшествия

Один из терминалов Шереметьево затопило

В одном из терминалов московского аэропорта Шереметьево с потолка начала течь вода.
Обновлено в 12:15
Игры

Киану Ривз назвал дату выхода Cyberpunk 2077

Обновлено в 17:30
Культура

Минкульт отказался вмешиваться в спор BadComedian и Kinodanz

4 июня глава департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова объяснила, что ведомство не имеет отношения к конфликту между кинокомпанией и блогером, однако готово рассмотреть вопрос о поддержке Kinodanz в случае обращения.
Обновлено в 17:16
Общество

Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах

Обновлено в 06:17
Футбол

Сборная Португалии обыграла Нидерланды в финале Лиги наций

Обновлено в 16:55
Происшествия

В Новороссийске загорелось здание морского университета

Здание Государственного морского университета имени Ф.Ушакова загорелось на площади 300 квадратных метров в Новороссийске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес

Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин

40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено в 08:12
Происшествия

На Украине возбудили дело по факту загрязнения реки Рось химикатами

На Украине возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Рось химикатами, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны.
Обновлено в 15:18
Политика

Голосование на выборах в парламент Южной Осетии завершено

Обновлено в 13:02
Происшествия

Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.
Обновлено в 16:08
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Экономика

«Магнит» начал тестировать ультрамалый формат магазинов

Ретейлер "Магнит" начал тестировать новый ультрамалый формат магазинов.
Обновлено вчера в 05:14
Музыка

Барецкий заменит Шнурова в группе «Ленинград»

Шоумен Стас Барецкий заявил, что готов заменить Сергея Шнурова в группе "Ленинград", пишет "Собеседник.ру".
Обновлено в 17:54
Политика

НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии

НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии, призывает политические стороны к сдержанности и урегулированию ситуации путем диалога, заявила в воскресенье официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.
Обновлено в 15:47
Автоспорт

Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля

Обновлено в 16:09
Происшествия

В Уфе произошла стрельба возле автовокзала

В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Происшествия

Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов трех банков

В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.
Обновлено в 14:04
Игры

Пресс-конференция Microsoft на Е3 2019 — собираем все новости с мероприятия

В 23:00 МСК начнётся первая полноценная пресс-конференция Е3 2019 — на этот раз выставку открывает Microsoft, у которой и ожидается самое громкое мероприятие.
Обновлено в 15:43
Как работают Яндекс.Новости?
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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