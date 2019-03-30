Футбол
Три игры подряд за «Барселону» Лионель Месси забивает минимум два мячаProstoProSport 03:01
У португальца никогда не было серии из 5 дублей подряд. Зато была более выдающаяся четырехматчевая, чем у Месси. Аргентинец в марте 2010 года забил 10 мячей, а Криштиану в мае 2011-го – 11.
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