Чорлука, Игнатьев и Денисов пропустят игру «Локомотива» с «Ростовом»Бомбардир.ру 10:28

Трое футболистов «Локомотива» не примут участие во встрече 25-го тура РПЛ с «Ростовом». Как сообщили в пресс-службе москвичей, с желто-синими не сыграют защитник Ведран Чорлука и полузащитники Владислав Игнатьев и Игорь Денисов.

Чорлука, Игнатьев и Денисов пропустят игру «Локомотива» с «Ростовом»

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