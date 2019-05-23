Футбол

Три игрока ФК «Ростов» попали в состав сборной РоссииБлокнот Ростов-на-Дону 05:51

Сразу три игрока ФК «Ростов» вошли в заявку сборной России на отборочные матчи Евро-2020 с Кипром и Сан-Марино. Об этом сообщает официальный сайт РФС.
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