Три игрока ФК «Ростов» попали в состав сборной РоссииБлокнот Ростов-на-Дону 05:51

Сразу три игрока ФК «Ростов» вошли в заявку сборной России на отборочные матчи Евро-2020 с Кипром и Сан-Марино. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Три игрока ФК «Ростов» попали в состав сборной России

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