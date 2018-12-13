Футбол

Три игрока ЦСКА попали в команду недели Лиги Чемпионов
Свободная Пресса
09:49

Аякс — Бавария
3 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Амстердам Арена»
13′
Роберт Левандовски
28′
Джошуа Киммих
37′
Рафинья
Маттейс Де Лигт
40′
Душан Тадич
61′
62′
Серж Гнабри
Тьяго Алькантара
Дэйли Блинд
63′
Максимилиан Вебер
67′
71′
Франк Рибери
Кингсли Коман
75′
Томас Мюллер
Донни Ван де Бек
Каспер Дольберг
78′
Душан Тадич
82′
87′
Роберт Левандовски
Давид Нерес
Клас-Ян Хунтелар
89′
89′
Леон Горетцка
Ренату Саншеш
90′
Кингсли Коман
Николас Тальяфико
90′+5′
Николас Тальяфико
90′+5′
Сразу три игрока московского ЦСКА попали в символическую сборную тура Лиги Чемпионов, опубликованную на официальном сайте УЕФА. В топ-11 игроков недели самого престижного еврокубка попали голкипер Игорь Акинфеев, защитник Георгий Щенников и полузащитник Аарон Сигурдссон.
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