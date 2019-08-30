Французский защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо отклонил предложение «Пари Сен-Жермен» — клубы рассчитывали включить игрока в сделку по форварду Неймару. Не согласились на переезд в Париж и другие два футболиста «Барселоны» — Усман Дембеле и Иван Ракитич. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Три игрока «Барселоны» отказались стать частью сделки по Неймару

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