Футбол
ЧемпионатТри игрока «Барселоны» отказались стать частью сделки по Неймару
Французский защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо отклонил предложение «Пари Сен-Жермен» — клубы рассчитывали включить игрока в сделку по форварду Неймару. Не согласились на переезд в Париж и другие два футболиста «Барселоны» — Усман Дембеле и Иван Ракитич. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.
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В пятницу представители «Барселоны» и «ПСЖ» проведут в Монако переговоры по Неймару
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