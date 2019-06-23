Футбол

Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболкахКоммерсантъ 08:04

Игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с надписями на черном и белом фоне: «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией», сообщает «Грузия Online».
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Грузинские клубы провели антироссийские акции (фото)

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В акции грузинского «Торпедо» против России принял участие российский футболист Кавтарадзе

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В Грузии футболисты вышли на матчи чемпионата в футболках против «оккупации»

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Грузинские футболисты устроили демарш против России

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Депутат Госдумы призвал ФИФА отреагировать на антироссийские лозунги грузинских футболистов

Спорт-Экспресс07:38
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Полиция в Колпино выясняет обстоятельства падения ребёнка из окна

Обновлено в 06:12
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Авиасообщение между Россией и Грузией будет полностью прекращено

Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля, говорится в официальном сообщении российского Минтранса.
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Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Общество

Смотровые площадки на Васильевском острове оборудовали биноклями

Новые туристические площадки с биноклями расположены на набережных лейтенанта Шмидта, Макарова и Университетской, а также стрелке Васильевского острова.
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При попытке госпереворота погиб глава штаба армии Эфиопии

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На следующей неделе в Москву придет осень

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 07:23
Политика

Путин заявил, что успех зависит от доверия россиян к власти

Президент РФ Владимир Путин считает, что успех напрямую зависит от доверия россиян к власти.
Обновлено в 05:35
Политика

Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Общество

Радий Хабиров рассказал, зачем в Башкирию приехал Стивен Сигал

Обновлено в 06:01
Происшествия

На Украине разбился самолёт Ан-2

Обновлено в 07:55
Футбол

Игнатьев вернулся к тренировкам с «Локомотивом»

Помимо Игнатьева новые контракты с «железнодорожниками» заключили голкипер Антон Коченков, защитник Борис Ротенберг и полузащитник Александр Коломейцев.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Полиция отпустила замглавы петербургского штаба Навального

Замглавы штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге Ольгу Гусеву отпустили из отдела полиции, сообщил в Twitter руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.
Обновлено в 07:36
Происшествия

В Петербурге собака спасла новорождённую девочку

В Петербурге джек-рассел-терьер по кличке Мачо спас новорождённую девочку.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия

В Крыму в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек

В результате ДТП пострадали пять человек, среди которых один несовершеннолетний.
Обновлено в 01:38
Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Финансы

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Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Меладзе оценил отношения России и Грузии

Певец Валерий Меладзе заявил, что братские отношения между Россией и Грузией нельзя разрушить в один день.
Обновлено в 03:46
Происшествия

Появилось видео нападения на участников гей-парада в Киеве

Год назад в июне в Киеве уже проходил гей-парад.
Обновлено в 06:03
Авто

Названы топ-5 лучших автомобилей для девушек в 2019 году

Обновлено в 05:48
Политика

Косачев прокомментировал ситуацию в Грузии

Сенатор отметил, что власти Грузии, несущие ответственность за положение в стране, моментально переложили ответственность на Россию — «безосновательно по сути и оскорбительно по форме».
Обновлено в 05:33
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Обновлено вчера в 17:41
Армия и оружие

Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ

Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.
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Недвижимость

Росбанк назвал регионы с самой доступной ипотекой

Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, по оценкам аналитиков Росбанка, являются регионам с самой доступной ипотекой, сообщает РБК со ссылкой на исследование банка.
Обновлено в 06:48
Гаджеты

В прошивке MIUI появятся четыре полезные функции

Разработчики прошивки MIUI представили несколько новых функций, которые появятся в операционной системе в ближайшее время.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие

Пехота САА запросила помощи авиации для «выкуривания» боевиков с высот в Алеппо

Обновлено в 06:50
Футбол

Неймар обещает футболистам «Барселоны» вернуться в клуб

Обновлено в 06:57
Авто

УАЗ с колесами-культиваторами показали на видео

Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.
Обновлено в 01:51
Политика

На жителя Хакасии составили протокол из-за поста о губернаторе

В отношении пользователя фейсбука Вячеслава Шоева завели административное дело из-за поста о губернаторе Хакасии Валентине Коновалове.
Обновлено вчера в 10:22
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем

Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 04:24
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