Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболкахКоммерсантъ 08:04

Игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с надписями на черном и белом фоне: «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией», сообщает «Грузия Online».

Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках

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