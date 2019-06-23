Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболкахКоммерсантъ 08:04
Игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с надписями на черном и белом фоне: «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией», сообщает «Грузия Online».
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Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
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Перед парадом гонщиков, предваряющим старт Гран При Франции, Льюис Хэмилтон говорил о подготовке к гонке и о том, как важно наслаждаться каждым моментом жизни.
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В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились
В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Общество
Питерская полиция защитит «Алые паруса» от провокаций
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Общество
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В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.
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Политика
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Обновлено вчера в 23:01
Политика
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Авто
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Обновлено в 05:48
Происшествия
Приморские власти уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом
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Обновлено в 06:27
Происшествия
Пострадавшим на аттракционе в «Сокольниках» выплатят компенсацию
Обновлено вчера в 10:09
Политика
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Депутат Государственной думы, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести экономические санкции в отношении Грузии.
Обновлено в 08:26
Политика
Путин высказался об отношениях с США
Дальнейшее развитие отношений между Россией и США зависит от Вашингтона, но Москва может подождать, пока Белый дом созреет для диалога.
Обновлено в 06:25
Общество
В Грозном пожаловались на лишнюю работу из-за Кадырова
Работники бюджетных предприятий Грозного рассказали «Кавказскому узлу», что после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров поручил благоустроить несколько участков Октябрьского района города, их начали принуждать к участию в организованных властями субботниках.
Обновлено в 03:25
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь
В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Политика
Песков рассказал о тех, кто потерял переданную Путину записку
Владимир Путин очень серьезно и внимательно относится к обращениям граждан, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков .
Обновлено в 07:50
Политика
Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина
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Обновлено в 06:14
Политика
Полиция задержала автора фейка о «фальсификации подписей»
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
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В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.
Обновлено в 07:55
Единоборства
В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи
В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
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Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане
Обновлено вчера в 19:05
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Сотни пилотов подали иск против Boeing
Более 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing из-за намеренного сокрытия «конструктивных недостатков» самолета, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 06:44
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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
Обновлено вчера в 16:07
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Валуев продолжает борьбу с опухолью мозга
Каждый месяц экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев проходит терапию из-за опухоли мозга.
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Пользователи Сети раскритиковали резидента Comedy Club Семена Слепакова за неудачную шутку о зарплатах врачей.
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Один из организаторов протестных акций в Тбилиси Георгий Нониашвили рассказал, что мэрия грузинской столицы похитила выставленную перед зданием парламента сцену и аппаратуру.
Обновлено в 07:12
Авто
Названы автомобильные марки с самыми преданными «фанатами»
Эксперты изучили автомобильные пристрастия российских водителей и выяснили, что больше всего они привязываются к "Бумерам" и "Ладам".
Обновлено в 04:00
Футбол
Спортдиректор «Сочи»: Глушаков и Комбаров? Кажется, они определились с будущим
Спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов прокомментировал информацию, согласно которой защитник Дмитрий Комбаров и полузащитник Денис Глушаков могут присоединиться к сочинской команде.
Обновлено в 08:15