Футбол

Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболкахКоммерсантъ 08:04

Игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с надписями на черном и белом фоне: «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией», сообщает «Грузия Online».
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Грузинские клубы провели антироссийские акции (фото)

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Грузинские команды вышли на матчи с антироссийскими лозунгами

Матч ТВ05:23

Грузинские футболисты устроили демарш против России

Газета.Ru07:41

В Грузии футболисты вышли на матчи чемпионата в футболках против «оккупации»

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Sport24.ru08:18

Депутат призвал ФИФА отреагировать на антироссийские лозунги грузинских игроков

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Два россиянина играли в скандальных футболках кутаисского «Торпедо»

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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:39, Ашберн
Политика

Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
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65 минут до старта: Комментарий Льюиса Хэмилтона

Перед парадом гонщиков, предваряющим старт Гран При Франции, Льюис Хэмилтон говорил о подготовке к гонке и о том, как важно наслаждаться каждым моментом жизни.
Обновлено в 08:05
Происшествия

В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились

В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
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Общество

Питерская полиция защитит «Алые паруса» от провокаций

Петербургская полиция сообщила о возможных провокациях во время проведения праздника выпускников "Алые паруса" в северной столице.
Обновлено в 08:28
Общество

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В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.
Обновлено в 07:27
Политика

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено 21 июня в 14:32
Политика

В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией

Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

В Белом доме подтвердили отправку Трампом письма Ким Чен Ыну

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что президент США Дональд Трамп отправил письмо северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.
Обновлено в 07:52
Авто

Названы топ-5 лучших автомобилей для девушек в 2019 году

Обновлено в 05:48
Происшествия

Приморские власти уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом

Количество пострадавших в ДТП с участием автобуса, которое произошло в приморском городе Партизанске, по уточненным данным, составило десять человек, двое из которых остаются в отделении реанимации, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Приморского края.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Пострадавшим на аттракционе в «Сокольниках» выплатят компенсацию

Обновлено вчера в 10:09
Политика

Сергей Миронов предложил ввести санкции против Грузии

Депутат Государственной думы, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести экономические санкции в отношении Грузии.
Обновлено в 08:26
Политика

Путин высказался об отношениях с США

Дальнейшее развитие отношений между Россией и США зависит от Вашингтона, но Москва может подождать, пока Белый дом созреет для диалога.
Обновлено в 06:25
Общество

В Грозном пожаловались на лишнюю работу из-за Кадырова

Работники бюджетных предприятий Грозного рассказали «Кавказскому узлу», что после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров поручил благоустроить несколько участков Октябрьского района города, их начали принуждать к участию в организованных властями субботниках.
Обновлено в 03:25
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь

В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Политика

Песков рассказал о тех, кто потерял переданную Путину записку

Владимир Путин очень серьезно и внимательно относится к обращениям граждан, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков .
Обновлено в 07:50
Политика

Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.
Обновлено в 06:14
Спорт

Дина Аверина завоевала золото и бронзу на Европейских играх в Минске

Обновлено в 08:12
Политика

Полиция задержала автора фейка о «фальсификации подписей»

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Лера Кудрявцева показала первые шаги своей дочери

В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.
Обновлено в 07:55
Единоборства

В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи

В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Происшествия

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

Обновлено вчера в 19:05
Общество

В городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел

Обновлено в 03:48
Происшествия

Сотни пилотов подали иск против Boeing

Более 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing из-за намеренного сокрытия «конструктивных недостатков» самолета, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 06:44
Политика

Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
Обновлено вчера в 16:07
Единоборства

Валуев продолжает борьбу с опухолью мозга

Каждый месяц экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев проходит терапию из-за опухоли мозга.
Обновлено вчера в 07:45
Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

Пользователи Сети раскритиковали резидента Comedy Club Семена Слепакова за неудачную шутку о зарплатах врачей.
Обновлено в 06:42
Политика

Мэрия Тбилиси украла аппаратуру для антироссийского митинга

Один из организаторов протестных акций в Тбилиси Георгий Нониашвили рассказал, что мэрия грузинской столицы похитила выставленную перед зданием парламента сцену и аппаратуру.
Обновлено в 07:12
Авто

Названы автомобильные марки с самыми преданными «фанатами»

Эксперты изучили автомобильные пристрастия российских водителей и выяснили, что больше всего они привязываются к "Бумерам" и "Ладам".
Обновлено в 04:00
Футбол

Спортдиректор «Сочи»: Глушаков и Комбаров? Кажется, они определились с будущим

Спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов прокомментировал информацию, согласно которой защитник Дмитрий Комбаров и полузащитник Денис Глушаков могут присоединиться к сочинской команде.
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