Три гола Роналду признаны лучшими в Лиге нацийЕвро-футбол.ру 09:24

Пресс-служба УЕФА опубликовала видео с лучшими голами завершившейся Лиги наций. Интересно, что топ-3 рейтинга составили три гола Криштиану Роналду в полуфинале Португалия - Швейцария.

Три гола Роналду признаны лучшими в Лиге наций

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