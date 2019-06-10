Футбол
Три гола Роналду признаны лучшими в Лиге нацийЕвро-футбол.ру 09:24
Лига наций УЕФА, Финал, вчера
Стадион «Драган»
|46′
Райан Бабел
Куинси Промес
|60′
Стивен Бергвейн
Донни ван де Бек
Гонсалу Гедеш
|60′
Гонсалу Гедеш
Рафа Силва
|75′
|81′
Мартен де Рон
Люк де Йонг
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
|81′
|88′
Дензел Думфрис
|90′+1′
Вирджил ван Дейк
Вильям Карвалью
Рубен Невеш
|90′+3′
|43%
|Владение мячом
|57%
|6
|Удары в сторону ворот
|2
|8
|Удары в створ ворот
|1
|3
|Сейвы вратарём
|7
|2
|Офсайды
|2
|10
|Угловые
|4
|6
|Фолы
|13
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Португалия
Расстановка 4‑5‑1
1
Патрисиу
20
Семеду
6
Фонте
4
Диаш
5
Геррейру
10
Силва
13
Перейра
8
Моутинью
18
Невеш
15
Силва
7
Роналду
1
Силлесен
22
Думфрис
3
Де Лигт
4
ван Дейк
17
Блинд
19
де Йонг
8
Вейналдум
21
Де Йонг
20
ван де Бек
10
Депай
11
Промес
Нидерланды
Расстановка 4‑2‑1‑3
Пресс-служба УЕФА опубликовала видео с лучшими голами завершившейся Лиги наций. Интересно, что топ-3 рейтинга составили три гола Криштиану Роналду в полуфинале Португалия - Швейцария.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 13:30, Ашберн
Общество
Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание
Вторая проблема, о которой сообщил сын музыканта, - циркулярный ожог пищевода из-за которого появился риск, что Алибасов не сможет самостоятельно глотать.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК
Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
Автоспорт
Нико Росберг: Феттель абсолютно заслуженно получил штраф
Чемпион мира-2016 Нико Росберг считает, что Себастьян Феттель абсолютно заслуженно получил штраф за эпизод в борьбе с Льюисом Хэмилтоном на Гран При Канады.
Обновлено в 11:37
Единоборства
Джастин Бибер вызвал на бой Тома Круза
Обновлено в 06:52
Космос
Космическая станция Orion Span доступна для бронирований
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
В день рождения мужа Нюша опубликовала свадебное фото
Недавно певица опубликовала снимок с прогулки. На фото она и певица Ханна с детьми.
Обновлено вчера в 07:57
Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
В Москве в ночь на 10 июня неизвестный разгромил редакцию «Сноба», сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:26
Политика
«Закон о коллаборационизме»: в ГПУ ждут выводов экспертизы от СБУ по Медведчуку
Сарган назвала полёты украинских деятелей в Москву возмутительным феноменом Пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила, что в ГПУ предлагают принять закон о коллаборационизме после полётов украинских деятелей в Москву.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Переход в офлайн: как развивается кампания в поддержку Ивана Голунова
Арест журналиста Александра Голунова продолжает оставаться главной темой последних дней, а кампания в его поддержку сегодня получила новый импульс и всерьез вышла за пределы интернета.
Обновлено в 13:14
Футбол
Сергей Семак женится после матча со «Спартаком»
Свадьба Сергея Семака - главного футбольного тренера петербургского клуба «Зенит» - состоится 3 сентября.
Обновлено в 12:04
Здоровье
В 2018 году рак диагностировали почти у 200 тыс. жителей России
В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тыс. граждан России был обнаружен рак, сообщает 10 июня RT со ссылкой на данные Министерства здравоохранения РФ.
Обновлено в 01:40
Футбол
Головин ответил Фабрегасу на троллинг в Instagram
«Хотелось бы ответить Фабрегасу завтра на поле, но в первую очередь для меня важно, чтобы выигрывала команда», — сказал Головин, слова которого приводит «Р-Спорт».
Обновлено в 09:29
Здоровье
Вспышка менингококковой инфекции произошла в Новосибирске
Как сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, на территории региона было отмечено 25 случаев заболевания менингококковой инфекцией за короткий период времени – с 30 мая по 9 июня.
Обновлено в 04:55
Общество
Число кошек и собак в квартире могут ограничить
Обновлено в 03:42
Армия и оружие
Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США
Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
США не отвечают Турции на предложения по обсуждению поставок С-400
В конце мая турецкий телеканал NTV сообщил, что президент США Дональд Трамп одобрил предложение своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана о создании рабочей группы по ситуации с поставкой Анкаре С-400.
Обновлено в 09:32
Баскетбол
Тони Паркер объявил о завершении карьеры
Обновлено в 12:26
Спорт
Михаил Грушевский: Кокорин и Мамаев могут повторить судьбу Стрельцова
Артист переживает, что спортсмены могут повторить судьбу Эдуарда Стрельцова. Сейчас дело Кокорина и Мамаева передано в суд для апелляции.
Обновлено в 00:03
Политика
Стала известна реакция Путина на дело Голунова
В стенограмме встречи Путина и Москальковой, опубликованной на сайте Кремля, не упоминается дело Голунова.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес
Бритни Спирс восстанавливает силы на пляже в Майами
Восстанавливать силы и снимать стресс Бритни помогает не только свежий воздух, плавание и катание на гидроскутере.
Обновлено в 12:02
Политика
Медведев посетил ЦЕРН и осмотрел Большой адронный коллайдер
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, прилетев в Женеву, посетил Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) и осмотрел Большой адронный коллайдер.
Обновлено в 11:50
Авто
АвтоВАЗ рассказал о первом кабриолете LADA
Потенциально возможный выход кабриолета (или заднеприводного родстера) LADA имеет, что называется, две «стороны медали»: появление высокомаржинальной нишевой модели, которая разбавила бы существующий модельный ряд, и возможное отсутствие спроса.
Обновлено в 00:40
Спорт
Колобков назвал заявление Ласицкене плохим сигналом для ВФЛА
Министр спорта РФ Павел Колобков считает "плохим сигналом" призыв двукратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене отправить в отставку причастных к ситуации вокруг Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), членство которой в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по-прежнему не восстановлено.
Обновлено в 13:10
Политика
Лавров обсудил с главой ПАСЕ восстановление прав России в ассамблее
По словам Лаврова, восстановление прав российской делегации «соответствует духу и букве устава СЕ», а также и решениям, принятым на сессии Комитета министров Совета Европы, состоявшейся 17 мая.
Обновлено в 12:56
Музыка
Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»
Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Гаджеты
The Bell: Huawei может перевести свои смартфоны с ОС Android на российскую «Аврору»
Представители Huawei обсуждали с чиновниками минкомсвязи РФ возможный переход смартфонов на российскую мобильную операционную систему «Аврора» вместо Android.
Обновлено в 12:45