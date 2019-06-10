Футбол

Три гола Роналду признаны лучшими в Лиге нацийЕвро-футбол.ру 09:24

Португалия — Нидерланды
1 – 0
Матч завершён
Лига наций УЕФА, Финал, вчера
Стадион «Драган»
46′
Райан Бабел
Куинси Промес
60′
Стивен Бергвейн
Донни ван де Бек
Гонсалу Гедеш
60′
Гонсалу Гедеш
Рафа Силва
75′
81′
Мартен де Рон
Люк де Йонг
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
81′
88′
Дензел Думфрис
90′+1′
Вирджил ван Дейк
Вильям Карвалью
Рубен Невеш
90′+3′
Пресс-служба УЕФА опубликовала видео с лучшими голами завершившейся Лиги наций. Интересно, что топ-3 рейтинга составили три гола Криштиану Роналду в полуфинале Португалия - Швейцария.
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