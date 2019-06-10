Футбол

Три гола Роналду признаны лучшими в Лиге нацийRT на русском 11:13

Португалия — Нидерланды
1 – 0
Матч завершён
Лига наций УЕФА, Финал, вчера
Стадион «Драган»
46′
Райан Бабел
Куинси Промес
60′
Стивен Бергвейн
Донни ван де Бек
Гонсалу Гедеш
60′
Гонсалу Гедеш
Рафа Силва
75′
81′
Мартен де Рон
Люк де Йонг
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
81′
88′
Дензел Думфрис
90′+1′
Вирджил ван Дейк
Вильям Карвалью
Рубен Невеш
90′+3′
Три забитых мяча нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в ворота Швейцарии признаны лучшими голами минувшей Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба турнира в Twitter.
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