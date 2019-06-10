Три гола Роналду признаны лучшими в Лиге нацийRT на русском 11:13

Три забитых мяча нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в ворота Швейцарии признаны лучшими голами минувшей Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба турнира в Twitter.

Три гола Роналду признаны лучшими в Лиге наций

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