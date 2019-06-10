Три гола Криштиану Роналду признаны лучшими в Лиге нацийPravda.Ru 10:42

УЕФА определил тройку лучших голов финального турнира Лиги наций. Призовые места заняли три гола португальского нападающего Криштиану Роналду. Все три мяча форвард забил в полуфинальном матче против Швейцарии, который закончился со счетом 3:1.

Три гола Криштиану Роналду признаны лучшими в Лиге наций

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