Футбол
Три футболиста «Краснодара» прибыли в расположение клуба на сбореМатч ТВ 14:02
Напомним, 20 июня «Краснодар» проведет контрольный матч с «Чайкой» из Песчанокопского. В минувшем сезоне «быки» заняли третье место в РПЛ и завоевали путевку в квалификацию Лиги чемпионов.
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Происшествия
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Баскетбол
В Торонто проходит чемпионский парад «Рэпторс»
В Торонто проходит парад в честь первого чемпионского титула «Рэпторс».
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Политика
Осквернение могил британцев в Крыму возмутило Лондон
Журнал Times сообщил об осквернении кладбища британских солдат в Крыму.
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Напомним, что по данным ВЦИОМа на конец мая, рейтинг доверия Владимиру Путину снизился до минимума за последние 13 лет.
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Политика
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Обновлено в 14:05
Здоровье
Названы регионы с самой высокой распространенностью рака
Самое высокое значение распространенности рака по итогам 2018 г. зафиксировано в Курской области – 3331,1 случая заболевания на 100 000 населения.
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Экономика
Лондонский арбитраж поддержал Аветисяна в споре с Baring Vostok
Трибунал Лондонского международного третейского суда признал за Finvision Артема Аветисяна право на исполнение колл-опциона на 10% банка «Восточный», сообщил РБК со ссылкой на документ с решением.
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«Дижон» подписал 12-летнего Месси
«Дижон» оформил трансфер молодого футболиста Райана Месси. 12-летний игрок будет числиться в академии французского клуба.
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Суд в Санкт-Петербурге освободил журналиста Игоря Рудникова
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Названа дата выхода нового поколения Volkswagen Golf
Немецкий автопроизводитель сообщил о примерной дате выхода нового поколения популярного хэтчбэка.
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Футбол
Стало известно, когда Кокорина и Мамаева отправят в колонию
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«Это высококлассная ААА-игра»: GSC Game World рассказала о S.T.A.L.K.E.R. 2
Напомним, что более никаких деталей о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 пока что нет - разработчики пока не рассказывали ни о издателях и инвесторах игры, ни о её сюжете, ни о дате релиза.
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Здоровье
В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом из-за молока
В Московской области зафиксировали случаи заражения клещевым энцефалитом после употребления сырого молока.
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