Футбол

Три футболиста ЦСКА попали в команду недели Лиги чемпионов
Интерфакс-Спорт
08:45

Аякс — Бавария
3 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Амстердам Арена»
13′
Роберт Левандовски
28′
Джошуа Киммих
37′
Рафинья
Маттейс Де Лигт
40′
Душан Тадич
61′
62′
Серж Гнабри
Тьяго Алькантара
Дэйли Блинд
63′
Максимилиан Вебер
67′
71′
Франк Рибери
Кингсли Коман
75′
Томас Мюллер
Донни Ван де Бек
Каспер Дольберг
78′
Душан Тадич
82′
87′
Роберт Левандовски
Давид Нерес
Клас-Ян Хунтелар
89′
89′
Леон Горетцка
Ренату Саншеш
90′
Кингсли Коман
Николас Тальяфико
90′+5′
Николас Тальяфико
90′+5′
Акинфеев совершил несколько эффектных "спасений" во время матча с "Реалом", который состоялась накануне в Мадриде и закончился сенсационной победой москвичей со счетом 3:0. А. Сигурдссон и Щенников записали на свой счет по голу, еще один мяч в ворота Тибо Куртуа провел Федор Чалов.
Интерфакс-Спорт08:45

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