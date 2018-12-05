Под запросом сплотились КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» Депутаты всех фракций Государственной думы, кроме «Единой России», подписались под обращением в Конституционный суд (КС) об обжаловании основных положений закона о повышении пенсионного возраста.

с чего всё началось

Депутаты думских фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» подписались под обращением в Конституционный суд (КС) с обжалованием некоторых статей законопроекта пенсионной реформы.

Три думские фракции пожаловались в КС на пенсионную реформу

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