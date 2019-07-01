Экономика

Три четверти россиян назвали нынешнее время неудачным для кредитовРБК 09:07

Отношение граждан России к банкам за минувший год не изменилось — почти половина (46%) считают, что вклады являются оптимальным решением, а 32% высказали противоположную точку зрения. Две трети россиян (68%) считают необходимым сократить повседневные расходы в сберегательных целях.
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Экономика

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Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
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Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в связи с сообщениями об обнаружении в одном из помещений компании Facebook следов нервно-паралитического яда зарин, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
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В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
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Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

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Аукцион RR Auction выставит на продажу толстовку британской принцессы Дианы с принтом Fly Atlantic, сообщается в Twitter.
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Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
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Глава украинского МИДа Павел Климкин назвал «эмоциональной историей» конфликт с президентом страны Владимиром Зеленским.
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