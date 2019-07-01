Экономика
Три четверти россиян назвали нынешнее время неудачным для кредитовРБК 09:07
Отношение граждан России к банкам за минувший год не изменилось — почти половина (46%) считают, что вклады являются оптимальным решением, а 32% высказали противоположную точку зрения. Две трети россиян (68%) считают необходимым сократить повседневные расходы в сберегательных целях.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:19, Вашингтон
Экономика
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