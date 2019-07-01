Экономика
Три четверти россиян назвали нынешнее время неудачным для кредитовРБК 09:07
Отношение граждан России к банкам за минувший год не изменилось — почти половина (46%) считают, что вклады являются оптимальным решением, а 32% высказали противоположную точку зрения. Две трети россиян (68%) считают необходимым сократить повседневные расходы в сберегательных целях.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:04, Вашингтон
Армия и оружие
В Сети появилось видео с места падения неопознанного объекта на Кипре
Обновлено в 06:53
Общество
Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД
Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Япония ужесточает правила экспорта наноматериалов в Южную Корею
С 1 июля Япония начала процедурные вопросы для того, чтобы Южная Корея оказалась выведенной из списка стран, называемых «белыми».
Обновлено в 06:32
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Политика
В Кремле прокомментировали отказ Нино Катамадзе выступать в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление грузинской певицы Нино Катамадзе о том, что она больше не будет выступать в России.
Обновлено в 09:42
Общество
Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения
Издание «Медуза» опубликовало материал Ивана Голунова о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.
Обновлено в 09:03
Авто
Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным
Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.
Обновлено в 07:53
Происшествия
В Иркутской области возросло число жертв наводнения
В Иркутской области из-за наводнения, вызванного паводком, погибли семь человек, судьба еще девяти остается неизвестна.
Обновлено в 06:07
Политика
«Транснефть» полностью восстановила работу «Дружбы»
"Транснефть" с 1 июля, как и планировала, полностью восстановила работу нефтепровода "Дружба", сообщил ТАСС официальный представитель компании Игорь Демин.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал скандал Темниковой с Серябкиной и Фадеевым
Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Пятым каналом" отреагировал на скандал между певицей Еленой Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого она обвинила в романе с другой экс-участницей группы SEREBRO, Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
Герасимов обсудил с турецким коллегой обстановку в Сирии
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с начальником генерального штаба вооружённых сил Турции генералом армии Яшаром Гюлером, была обсуждена ситуация в Сирии, в том числе в зоне деэскалации Идлиб, говорится в сообщении Минобороны РФ.
Обновлено в 09:21
Политика
Иран: ОПЕК умирает из-за России и Саудовской Аравии
Прибывший в Вену для участия в саммите ОПЕК министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил журналистам, что Организация стран-экспортёров нефти умирает из-за действий России и Саудовской Аравии.
Обновлено в 07:34
Космос
«Hubble» сфотографировал «пылающую» галактику
Используя космический телескоп «Hubble», астрономы получили изображения великолепной «пылающей» галактики NGC 972, расположенной на расстоянии примерно 70 миллионов световых лет от Земли в направлении созвездия Овна.
Обновлено в 01:06
Транспорт
Станция метро «Академическая» открылась после капитального ремонта
В понедельник, 1 июля, в Петербурге после капитального ремонта открылась станция метро "Академическая".
Обновлено в 07:30
Происшествия
В ДТП на переезде под Псковом погибли машинист и его помощник
В Псковской области на перегоне Заваруйка-Себеж при столкновении грузовика с локомотивом погибли два человека, это машинист и его помощник, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Обновлено в 08:55
Общество
В Татарстане сын чиновника во время ЕГЭ 14 раз просился в туалет
В Алексеевском районе Татарстана сын руководителя отдела образования Алексеевского района в процессе сдачи ЕГЭ-2019 просился в туалет по разным данным от 9 до 14 раз.
Обновлено в 05:35
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Здоровье
Роспотребнадзор начал иммунизацию населения в Иркутской области
Роспотребнадзор в целях профилактики инфекционных заболеваний организовал иммунизацию населения, пострадавшего от подтопления в Иркутской области, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:58
Игры
Sony рассматривает возможность приобретения новых игровых студий
Главный исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан пообщался с изданием Nikkei и рассказал, что Sony заинтересована в приобретении новых игровых студий, так как "контент сейчас становятся ещё важнее, чем когда-либо".
Обновлено в 08:26
Политика
В штабе Зеленского назвали неприемлемым предложение России по морякам
Процедура возвращения украинских моряков, которую предлагает Россия, не является приемлемой для Киева.
Обновлено в 08:15
Наука
Немецкие наблюдатели: насекомые находятся на грани вымирания
По подсчетам исследователей, более 40% видов насекомых находятся под угрозой исчезновения.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Россиянка подожгла вышку сотовой связи, чтобы вылечить бессонницу
53-летняя россиянка посмотрела ролик о вреде излучения от сотовых вышек и отправилась искоренять зло.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
В Британии оценили российский беспилотник-сову
Обновлено в 08:44
Транспорт
Строительство участка Северо-Восточной хорды начнется в 2019 году
Строительство участка Северо-Восточной хорды от Сигнального до 3-го Нижнелихоборского проезда начнется в 2019 году, говорится в сообщении столичного департамента строительства.
Обновлено в 07:39
Гаджеты
Средняя цена умного устройства в России достигла 3,2 тыс. рублей
Средняя цена умного устройства выросла на 5% и достигла 3,2 тыс. рублей.
Обновлено в 08:34
Хоккей
«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн
Обновлено в 01:04
Политика
В Кремле удивились вниманию СМИ к термосу Путина
Обновлено в 07:38