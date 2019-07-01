Отношение граждан России к банкам за минувший год не изменилось — почти половина (46%) считают, что вклады являются оптимальным решением, а 32% высказали противоположную точку зрения. Две трети россиян (68%) считают необходимым сократить повседневные расходы в сберегательных целях.

Три четверти россиян назвали нынешнее время неудачным для кредитов

Общество Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.

Политика Япония ужесточает правила экспорта наноматериалов в Южную Корею С 1 июля Япония начала процедурные вопросы для того, чтобы Южная Корея оказалась выведенной из списка стран, называемых «белыми».

Происшествия В Чечне неизвестный убил полицейского на посту Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Политика В Кремле прокомментировали отказ Нино Катамадзе выступать в России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление грузинской певицы Нино Катамадзе о том, что она больше не будет выступать в России.

Общество Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения Издание «Медуза» опубликовало материал Ивана Голунова о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.

Авто Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.

Происшествия В Иркутской области возросло число жертв наводнения В Иркутской области из-за наводнения, вызванного паводком, погибли семь человек, судьба еще девяти остается неизвестна.

Политика «Транснефть» полностью восстановила работу «Дружбы» "Транснефть" с 1 июля, как и планировала, полностью восстановила работу нефтепровода "Дружба", сообщил ТАСС официальный представитель компании Игорь Демин.

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал скандал Темниковой с Серябкиной и Фадеевым Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Пятым каналом" отреагировал на скандал между певицей Еленой Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого она обвинила в романе с другой экс-участницей группы SEREBRO, Ольгой Серябкиной.

Происшествия Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.

Армия и оружие Герасимов обсудил с турецким коллегой обстановку в Сирии Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с начальником генерального штаба вооружённых сил Турции генералом армии Яшаром Гюлером, была обсуждена ситуация в Сирии, в том числе в зоне деэскалации Идлиб, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Политика Иран: ОПЕК умирает из-за России и Саудовской Аравии Прибывший в Вену для участия в саммите ОПЕК министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил журналистам, что Организация стран-экспортёров нефти умирает из-за действий России и Саудовской Аравии.

Космос «Hubble» сфотографировал «пылающую» галактику Используя космический телескоп «Hubble», астрономы получили изображения великолепной «пылающей» галактики NGC 972, расположенной на расстоянии примерно 70 миллионов световых лет от Земли в направлении созвездия Овна.

Транспорт Станция метро «Академическая» открылась после капитального ремонта В понедельник, 1 июля, в Петербурге после капитального ремонта открылась станция метро "Академическая".

Происшествия В ДТП на переезде под Псковом погибли машинист и его помощник В Псковской области на перегоне Заваруйка-Себеж при столкновении грузовика с локомотивом погибли два человека, это машинист и его помощник, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Общество В Татарстане сын чиновника во время ЕГЭ 14 раз просился в туалет В Алексеевском районе Татарстана сын руководителя отдела образования Алексеевского района в процессе сдачи ЕГЭ-2019 просился в туалет по разным данным от 9 до 14 раз.

Общество С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Здоровье Роспотребнадзор начал иммунизацию населения в Иркутской области Роспотребнадзор в целях профилактики инфекционных заболеваний организовал иммунизацию населения, пострадавшего от подтопления в Иркутской области, сообщается на сайте ведомства.

Игры Sony рассматривает возможность приобретения новых игровых студий Главный исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан пообщался с изданием Nikkei и рассказал, что Sony заинтересована в приобретении новых игровых студий, так как "контент сейчас становятся ещё важнее, чем когда-либо".

Политика В штабе Зеленского назвали неприемлемым предложение России по морякам Процедура возвращения украинских моряков, которую предлагает Россия, не является приемлемой для Киева.

Наука Немецкие наблюдатели: насекомые находятся на грани вымирания По подсчетам исследователей, более 40% видов насекомых находятся под угрозой исчезновения.

Происшествия Россиянка подожгла вышку сотовой связи, чтобы вылечить бессонницу 53-летняя россиянка посмотрела ролик о вреде излучения от сотовых вышек и отправилась искоренять зло.