Экономика

Три четверти россиян назвали нынешнее время неудачным для кредитовРБК 09:07

Отношение граждан России к банкам за минувший год не изменилось — почти половина (46%) считают, что вклады являются оптимальным решением, а 32% высказали противоположную точку зрения. Две трети россиян (68%) считают необходимым сократить повседневные расходы в сберегательных целях.
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ВЦИОМ: четверть россиян считает нынешнее время благоприятным для крупных покупок

ТАСС04:46

ВЦИОМ: большинство россиян воздерживаются от крупных покупок и кредитов

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Россияне стали избегать крупных покупок и кредитов

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Три четверти россиян назвали нынешнее время неудачным для кредитов

РБК09:07

68% россиян готовы экономить, чтобы делать накопления - ВЦИОМ

Аргументы и Факты04:26

Около 70% жителей РФ боятся тратить деньги

REGNUM04:26

Большинство россиян начали воздерживаться от кредитов

Московский Комсомолец04:17
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Хоккей

Просветов подписал контракт с «Аризоной»

«Аризона» объявила о подписании контракта новичка с российским голкипером Иваном Просветовым.
Обновлено в 16:38
Общество

МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды в ближайшие часы

Обновлено в 16:06
Кино

Вышел пилотный эпизод мультсериала «Мир космоса» с Томми Вайсо

В YouTube опубликован пилотный эпизод мультсериала Брока Лаборда «Мир космоса».
Обновлено в 04:15
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Дамаску

Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия

Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33

Число пострадавших из-за отравления шаурмой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33, число госпитализированных также увеличилось с семи до 28, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев поздравил младшего брата с днем рождения

Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев поздравил своего младшего брата Евгения Нагиева с 48-летием.
Обновлено в 04:38
Энергетика

ОПЕК утвердила продление сделки о сокращении добычи нефти на 9 месяцев

Сегодня, 1 июля, министры стран ОПЕК на заседании в Вене договорились продлить сделку по ограничению добычи нефти еще на девять месяцев.
Обновлено в 16:09
Кино

Умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено в 10:09
Политика

Совбез ООН обсудит принятие на Украине закона о языке по запросу РФ

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" будет рассмотрен на Совете Безопасности ООН по запросу России.
Обновлено в 15:56
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Происшествия

Безбилетник выпал из самолета в небе над Лондоном

При посадке самолета авиакомпании Kenya Airlines в аэропорту Хитроу безбилетник выпал из отсека шасси.
Обновлено в 14:51
Футбол

«Спартак» поздравил Бакаева с днем рождения

Московский «Спартак» поздравил с днем рождения полузащитника команды Зелимхана Бакаева.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес

Страшное горе постигло Николая Баскова

Обновлено в 11:25
Экономика

Счетная палата оценила объемы замороженных бюджетных строек в России

Среди регионов лидерами по объему замороженных строек стали Ямало-Ненецкий автономный округ (приостановлено или законсервировано возведение объектов на 21 млрд рублей), Челябинская область (15 млрд) и Республика Кабардино-Балкария (6,3 млрд).
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес

Дочь Галины Стахановой нашла биологического отца благодаря ДНК-тесту

Дочь актрисы Галины Стахановой нашла своего биологического отца благодаря ДНК-тесту.
Обновлено в 12:27
Теннис

Винус Уильямс проиграла 15-летней теннисистке в первом круге Уимблдона

Американская теннисистка Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг Уимблдона.
Обновлено в 14:40
Происшествия

На Украине шесть детей ранены в результате взрыва

Шесть детей получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета в Днепропетровской области на Украине, сообщила пресс-служба полиции области.
Обновлено в 17:33
Общество

Россиянам предоставили пенсионную льготу

Возраст выхода на пенсию в России подняли с 1 января 2019 года. Для мужчин он вырос с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет.
Обновлено в 04:55
Авто

В России отзывают более 2 тысяч автомобилей Porsche Panamera

Обновлено в 04:17
Политика

Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 13:50
Происшествия

Дело Ивана Голунова передано в СКР

Дело о покушении на сбыт наркотиков, обвиняемым по которому ранее проходил Иван Голунов, передано в Следственный комитет России (СКР), сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин в своем telegram-канале.
Обновлено в 17:33
Энергетика

Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие

Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы

Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
Обновлено в 00:40
Политика

В Крыму объяснили сообщения о дорогом отдыхе на полуострове

Обновлено в 12:23
Происшествия

Врачам роддома предъявили обвинение в убийстве младенца

Обновлено в 02:49
Авто

GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане

Обновлено в 04:04
Интернет

Firefox продолжает терять пользовательскую аудиторию

Лидером на рынке десктопных браузеров на протяжении многих лет продолжает оставаться Google Chrome, рыночная доля которого в июне достигла внушительных 66,3 %. Вторую строчку в рейтинге по количеству аудитории удерживает (пока ещё) упомянутый выше Firefox, третью — Internet Explorer (7,3 %), на четвертой позиции с долей рынка 6 % фигурирует Edge.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево

Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Экономика

Вступили в силу новые правила долевого строительства

В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено в 05:23
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