Происшествия

Три человека стали жертвами захвата заложников в ЦюрихеИнфо24 07:58

Минимум три человека стали жертвами захвата заложников в Цюрихе. Один из убитых — сам террорист. Инцидент произошел рано утром в пятницу.
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В результате захвата заложников в Цюрихе погибли три человека

РБК08:40

Людей захватили в заложники в Цюрихе, есть жертвы

Газета.Ru08:16

Мужчина взял в заложники двух женщин в квартире в Цюрихе

Говорит Москва08:23

В Цюрихе в результате захвата заложников погибли три человека

Комсомольская правда07:59

Захват заложников в Цюрихе закончился тремя смертями

Lenta.ru07:55

В Цюрихе три человека погибли в результате захвата заложников

РИА Новости07:47

СМИ: в Цюрихе мужчина убил двух заложников и покончил с собой

ТАСС08:03
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Транспорт

Поезда на участке серой линии метро Москвы ходят с задержками

"На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии увеличены интервалы движения поездов из-за падения пассажира", - говорится в сообщении.
Обновлено в 16:23
Происшествия

В Новосибирске депутат устроил перепалку с инспектором ДПС

В Новосибирске депутат Юрий Шпаков устроил словесную перепалку с инспектором ДПС. Об этом 31 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 16:15
Спорт

Россия уступила Франции в матче Лиги наций

Сборная России проиграла команде Франции в первом матче группового этапа Лиги наций - 1:3. Самым результативным у россиян стал Виктор Полетаев - 13 очков.
Обновлено в 16:22
Здоровье

Вологодский диабетцентр продолжит работу

Как отметил и.о. начальника департамента здравоохранения области Сергей Бутаков, комиссия рассмотрела заявление диабетцентра и приняла решение удовлетворить просьбу о выделении объемов на проведение высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «эндокринология» – инсулиновые помпы для больных сахарным диабетом будут установлены.
Обновлено в 09:53
Финансы

Российские компании поддержат рубль

По оценке Газпромбанка, в июне-июле российские компании выплатят около 1,83 трлн руб. дивидендов (расчеты на основе данных топ-50 публичных компаний).
Обновлено в 11:51
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено в 00:00
Политика

На Украине изменили правила написания русских фамилий

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Кино

Съемки сериала «Ведьмак» завершены

Обновлено в 04:51
Общество

Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня

В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Политика

Россия решила воспользоваться торговой войной и «подвинуть» Китай

Россия может подвинуть Китай и стать одним из важнейших мировых поставщиков редкоземельных металлов, если нарастит их добычу.
Обновлено в 14:34
Общество

Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей

Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
Наука

Окаменелости 259 вымерших рыб найдены единым косяком

Учеными-археологами США обнаружена окаменелость, сохранившая целую стаю из 259 вымерших рыб.
Обновлено вчера в 16:27
Авто

Назвали дату начала продаж Volkswagen Polo нового поколения

Volkswagen Polo нового поколения появится в продаже на китайском рынке уже 18 июня.
Обновлено в 00:55
Происшествия

Глава Раменского района не признаёт вину в убийстве женщины

Представитель Главного следственного управления СК России по Московской области Евгения Кирюшина в беседе с РИА Новости заявила, что глава Раменского района Андрей Кулаков, подозреваемый в убийстве женщины, не признаёт вину.
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Космос

Открытие в космосе: астронавты с борта МКС заметили громадный треугольный объект – кадры

Обновлено в 15:55
Теннис

Нисикори победил Джере в третьем круге «Ролан Гаррос»

Обновлено в 11:22
Происшествия

«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $62

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,17% - до $61,95 за баррель по состоянию на 21:32 мск, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес

Тимур Бекмамбетов обратился к врачам из-за тяжелого заболевания

Пока не сообщается, какой диагноз был поставлен Бекмамбетову. Но известно, что речь идет о тяжелом заболевании.
Обновлено в 06:00
Политика

Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».
Обновлено в 05:36
Армия и оружие

Под Волгоградом презентовали новую машину технической разведки

Обновлено в 06:26
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В аэропорту Японии внедрят систему распознавания лиц для регистрации

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Кино

Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности

Обновлено вчера в 05:35
Культура

Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа

Молодой человек выступил с требованием возбудить соответствующее уголовное дело против известной исполнительницы Алсу и ее супруга бизнесмена Яна Абрамова.
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Шоу-бизнес

Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак

Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
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Жена экс-губернатора Толоконского заявила о пользе укусов клещей

Обновлено в 07:41
Политика

Вуз в Киеве счел невозможным образование на украинском языке

Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов на своей странице в социальной сети Facebook в пятницу заявил, что вуз не будет вести обучение только на украинском языке в соответствии с требованием закона.
Обновлено в 15:06
Армия и оружие

США начали угрожать Индии из‐за С‐400

Вашингтон, в свою очередь, пригрозил Индии санкциями за покупку С-400.
Обновлено в 15:49
Армия и оружие

США рассекретили «самолет Судного дня»

США показали интерьер одного из своих засекреченных военных объектов – так называемого самолета Судного дня E-4B.
Обновлено в 07:00
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Маленькая «Пугачева» победила на «Детской Новой волне»

Алиса Голомысова представляла на «Детской Новой волне» Россию и победила. Алисе в качестве приза пообещали оплатить съемки клипа.
Обновлено в 15:53
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