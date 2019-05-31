Три человека стали жертвами захвата заложников в ЦюрихеИнфо24 07:58

Минимум три человека стали жертвами захвата заложников в Цюрихе. Один из убитых — сам террорист. Инцидент произошел рано утром в пятницу.

Три человека стали жертвами захвата заложников в Цюрихе

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