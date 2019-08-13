Три человека пострадали в результате жёсткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщают краевые власти.

Из-за жесткой посадки Ми-8 на Камчатке пострадали три человека

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