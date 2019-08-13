Происшествия

Из-за жесткой посадки Ми-8 на Камчатке пострадали три человекаРИА Новости 03:07

Три человека пострадали в результате жёсткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщают краевые власти.
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На Камчатке вертолёт Ми-8 с туристами на борту совершил жёсткую посадку

Кам 2403:02

Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 на Камчатке возросло до пяти

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Вертолёт с туристами совершил жёсткую посадку на Камчатке

ИА Камчатка03:08

Количество пострадавших при жесткой посадке вертолета на Камчатке выросло до пяти

Камчатка-Информ06:48

СКР начал проверку по факту жесткой посадки вертолета на Камчатке

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Один человек пострадал при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Камчатке

РЕН ТВ02:17

Вертолет со спасателями вылетел за пострадавшими при жесткой посадке Ми-8 на Камчатке

ТАСС03:22
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Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Общество

Омоновцы, разгоняющие митинги, решили обратиться в Конституционный суд

Боец ОМОНа из Петербурга рассказал изданию на условиях анонимности, что живет в комнате коммуналки вместе с детьми и еще несколько лет назад встал в очередь на выплату для приобретения квартиры, а потом вдруг резко сместился вниз.
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В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих

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Кремль впервые прокомментировал протесты в Москве

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Reuters назвал нового посла США в России

Президент США Дональд Трамп планирует назначить новым послом в России Стивена Бигана.
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Происшествия

Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз

Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»

В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
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Украина объявила российского дипломата персоной нон грата

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника генконсульства России во Львове персоной нон грата в стране.
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Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Общество

Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят»

Обновлено вчера в 16:30
Шоу-бизнес

В Сети разозлились на Бузову за сравнение себя с блокадниками

Певица, телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Ольга Бузова заявила, что она блокадница.
Обновлено в 07:30
Общество

В Госдуме назвали плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал идею перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 06:27
Авто

Минивэн Honda Odyssey получит юбилейную версию

Юбилейная версия обойдется дороже на 2800 долларов (183200 рублей).
Обновлено в 05:14
Политика

Данилюк заявил, что Украине нужен транзит российского газа

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявил, что Украина подумывает над продлением соглашения с Россией о транзите газа или подписанием нового.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Челябинских детей везли из Крыма в нечеловеческих условиях

Обновлено в 02:48
Общество

Опубликован список самых востребованных профессий в России

ВНИИ труда Министерства труда опубликовал список самых востребованных профессий в России в 2019 году.
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Месси попросил Неймара не переходить в «Реал»

Обновлено в 00:39
Происшествия

Четверо пострадавших в ДТП в Якутии находятся в тяжелом состоянии

Четверо пострадавших в крупном ДТП на федеральной трассе "Лена" в Якутии находятся в тяжелом состоянии, передает 13 августа ТАСС со ссылкой на Нерюнгринскую районную больницу.
Обновлено в 06:12
Авто

На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика

На мосту через Керченский пролив зафиксировали новый рекорд трафика: за сутки по нему проехали почти 36 тысяч машин, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
Обновлено в 03:24
Происшествия

В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника

В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Политика

В ЦИК рекомендовали отклонить жалобу кандидата в МГД Геннадия Гудкова

Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации самовыдвиженца Геннадия Гудкова кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие

В ЛНР сбили украинский разведывательный беспилотник

Обновлено вчера в 07:10
Армия и оружие

Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском

Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:35
Футбол

Икарди может продолжить карьеру в «Монако»

"Монако" проявляет интерес к нападающему "Интера" Мауро Икарди, утверждает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, ссылаясь на Sky Sport.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия

Потерпевшая по делу об изнасиловании в отделе полиции Уфы пришла в суд

Обновлено в 04:00
Происшествия

В Анапе пьяный мужчина напал на работницу тира за отказ пострелять

Обновлено вчера в 08:02
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В ОМС могут включить пластические операции

Минздрав обсуждает возможность включения пластических операций в перечень услуг, которые входят в программу обязательного медицинского страхования, пишет «Российская газета».
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Кино

Новый тизер сериала «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон вышел в Сети

Обновлено в 01:44
Общество

В Генпрокуратуре заявили, что в России прекратился рост коррупции

Уровень выявляемых коррупционных нарушений в России перестал расти, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир", отвечая на вопрос ТАСС.
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Политика

Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам

Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
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