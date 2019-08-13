Происшествия
Три человека пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 на КамчаткеКоммерсантъ 03:38
Вертолет Ми-8, выполнявший рейс поселок Козыревск—Долина гейзеров, совершил жесткую посадку в районе Кроноцкого заповедника. В результате пострадали три человека. У двух — переломы ног, третий получил травму шеи, рассказал ТАСС зампред краевого правительства Сергей Хабаров.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:21, Вашингтон
Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней
Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
Обновлено в 06:08
Единоборства
Чемпионка UFC Шевченко ответила на вызов на межгендерный бой от Сехудо
Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе Валентина Шевченко заявила, что готова провести межгендерный поединок с обладателем титула организации в легчайшей и наилегчайшей весовых категориях среди мужчин Генри Сехудо.
Обновлено в 05:59
Общество
Жители РФ стали чаще собирать грибы и ягоды
Обновлено в 03:46
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Обновлено в 02:35
Политика
Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян.
Обновлено в 05:24
Происшествия
В Нижегородской области загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь»
Трехпалубный теплоход "Святая Русь" загорелся в затоне Сибирский в Нижегородской области, судно не эксплуатируется с 2018 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 05:51
Общество
В Приамурье с памятника погибшим в ВОВ уберут изображение солдат НАТО
Панно на памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района Приамурья, где изображены солдаты НАТО, будет заменено, рассказала РИА Новости исполняющая обязанности главы администрации поселка Ирина Сокольникова.
Обновлено в 00:34
Общество
Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
Обновлено в 01:48
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено вчера в 03:46
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Происшествия
В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих
Обновлено в 04:13
Политика
В ФСБ сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России
Международные террористы пытаются привлекать в свои ряды иностранных студентов, обучающихся в вузах России.
Обновлено в 04:57
Политика
Дети Порошенко пришли поддержать папу после допроса
К зданию Государственного бюро расследований, где прошёл допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко, пришли дети политика с плакатами в поддержку отца.
Обновлено вчера в 06:34
Происшествия
Избитой полицейским оппозиционерке грозят обязательные работы
Обновлено вчера в 15:57
Общество
Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте
Жителя Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства, сообщается в документах на сайте Енисейского районного суда Красноярского края.
Обновлено в 04:36
Футбол
Агент Рибери подтвердил переговоры игрока с «Локомотивом»
Агент известного французского полузащитника Франка Рибери подтвердил, что его клиент получил предложение о переходе в московский «Локомотив» и сейчас ведет переговоры с «железнодорожниками».
Обновлено вчера в 11:52
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Британские ВВС подняли истребители для сопровождения российских Ту-142
В минобороны Британии заявили, что истребители британских ВВС Typhoon сопроводили два российских самолета Ту-142 вблизи воздушного пространства Великобритании.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Священника отстранили от служения после крещения ребенка в Гатчине
Обновлено 11 августа в 19:55
Общество
Росстат отметил рост доли среднего класса
Росстат провел очередное исследование, и составил рейтинг той части населения, которую можно отнести к среднему классу.
Обновлено вчера в 05:31
Армия и оружие
В России создают боевой снегоболотоход
Как ранее сообщали «Кубанские новости», в России на базе авиадесантной самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1» разрабатывают новый легкий плавающий танк.
Обновлено в 06:12
Политика
В Кремле прокомментировали акции протеста в Москве
Как отметил Песков, сотрудники правоохранительных органов в данном случае выполняют свои обязанности, делая всё необходимое для того, чтобы пресечь «подобные нелегитимные попытки», а также обеспечить безопасность в ходе согласованных акций.
Обновлено в 06:13
Гаджеты
Jabra Elite 85h в Росии
Компания Jabra представила для российского рынка новое пополнение серии наушников Elite — беспроводную модель Elite 85h.
Обновлено вчера в 12:41
Экономика
Хасис обменял акции сервиса доставки Instamart на долю в венчурном фонде
Первый зампред Сбербанка Лев Хасис решил выйти из капитала компании — владельца сервиса доставки еды Instamart, сообщил РБК знакомый топ-менеджера.
Обновлено в 03:00