Происшествия

Три человека пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 на КамчаткеКоммерсантъ 03:38

Вертолет Ми-8, выполнявший рейс поселок Козыревск—Долина гейзеров, совершил жесткую посадку в районе Кроноцкого заповедника. В результате пострадали три человека. У двух — переломы ног, третий получил травму шеи, рассказал ТАСС зампред краевого правительства Сергей Хабаров.
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Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 на Камчатке возросло до пяти

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РЕН ТВ02:17

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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:21, Вашингтон
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