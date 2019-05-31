Происшествия
Три человека погибли при захвате заложников в ЦюрихеBFM.ru 07:43
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Происшествия
Служивший в Сирии генерал обвинен в мошенничестве с зарплатами
По версии следствия, Чварков в 2016 году, являясь замначальника Военной академии Генштаба по научной работе, похитил зарплату у семерых своих подчиненных на сумму 4,3 млн рублей.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.
Обновлено в 09:51
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти
В пятницу Госбюро расследований Украины обвинило бывшего президента в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском", а в понедельник, 27 мая, — в узурпации судебной власти.
Обновлено в 08:51
Футбол
Чалов победил в голосовании за лучшего игрока сезона в РПЛ
Обновлено в 05:07
Происшествия
Должника по алиментам достали из могилы в Астрахани
В Астрахани судебные приставы разыскали должника по алиментам, который пытался спрятаться на кладбище в выкопанной могиле.
Обновлено в 08:58
Общество
У Кремля задержали активиста с плакатом «Против системы Станиславского»
В апреле Никульшину, Ершова и Максима Карнаухова задержали по пути на церемонию "Золотая маска".
Обновлено в 06:44
Политика
Россия расширит черный список представителей ЕС
Россия расширит ответный список представителей государств и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в нашу страну.
Обновлено в 09:01
Теннис
Касаткина вышла в третий круг парного разряда «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Дарья Касаткина, выступающая в парном разряде Открытого чемпионата Франции вместе с эстонкой Анетт Контавейт, пробилась в третий круг соревнований.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Массовая драка произошла в университете Владикавказа
В Горском аграрном университете в Северной Осетии произошла массовая драка, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального МВД.
Обновлено в 08:48
Теннис
Осака останется первой ракеткой мира после «Ролан Гаррос»
Обновлено в 08:52
Футбол
«Динамо» собирается купить хавбека «Рубина» Коновалова
Обновлено вчера в 04:25
Космос
На орбиту вывели мощнейший российский спутник
Самый мощный российский гражданский телекоммуникационный космический аппарат "Ямал-601" был выведен на целевую орбиту, передает корреспондент УтроNеws со ссылкой на пресс-службу компании "Газпром космические системы".
Обновлено в 03:40
Политика
Соратник Зеленского призвал к переговорам с Путиным
Кроме того, введение языковых квот противоречит конституции, добавил соратник украинского лидера.
Обновлено в 07:20
Общество
«Росконтроль» назвал худшую марку «птичьего молока»
Специалисты экспертного центра «Росконтроль» провели исследование кондитерского изделия «птичье молоко» и выяснили, какая марка данного продукта является худшей на рынке, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала, как проводит время с детьми на природе
Примадонна показала, как проводит время с детьми Елизаветой и Гарри на природе. Алла Пугачева нечасто делает публикации в социальных сетях.
Обновлено в 09:08
Экономика
Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров
В Счетной палате подсчитали, сколько российские пенсионеры в среднем могут потратить на себя в день, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:09
Транспорт
В Подмосковье аннулировали 11% разрешений на работу такси в мае
Власти Московской области аннулировали в мае 11%, лицензий у компаний, оказывающих услуги такси в регионе.
Обновлено в 07:00
Футбол
Антонио Конте стал главным тренером «Интера»
Обновлено в 01:56
Политика
ВЦИОМ: о доверии Владимиру Путину заявили 72,3% опрошенных россиян
На прямой вопрос о доверии Президенту России Владимиру Путину положительно ответили 72,3% опрошенных россиян.
Обновлено в 05:29
Политика
В России хотят полностью запретить тонировку автомобилей
Депутаты Госдумы обсудят возможность полного запрета тонировки на частных автомобилях россиян.
Обновлено в 03:44
Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
В деле «Седьмой студии» появился новый подозреваемый
Обновлено в 08:03
Общество
Извержение вулкана Этна в Италии попало на видео
Обновлено в 07:37
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после распада СССР страну "кинули" с советскими рублями.
Обновлено в 04:56
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Обновлено в 05:34
Футбол
ЦСКА выкупил у «Уфы» трансфер Дивеева
Обновлено в 08:15