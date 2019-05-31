Три человека погибли при захвате заложников в ЦюрихеBFM.ru 07:43

В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.

Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе

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