Происшествия

Три человека погибли при захвате заложников в ЦюрихеBFM.ru 07:43

В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
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В результате захвата заложников в Цюрихе погибли три человека

РБК08:40

Людей захватили в заложники в Цюрихе, есть жертвы

Газета.Ru08:16

Мужчина взял в заложники двух женщин в квартире в Цюрихе

Говорит Москва08:23

В Цюрихе в результате захвата заложников погибли три человека

Комсомольская правда07:59

Захват заложников в Цюрихе закончился тремя смертями

Lenta.ru07:55

В Цюрихе три человека погибли в результате захвата заложников

РИА Новости07:47

СМИ: в Цюрихе мужчина убил двух заложников и покончил с собой

ТАСС08:03
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Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 09:56, Ашберн
Происшествия

Служивший в Сирии генерал обвинен в мошенничестве с зарплатами

По версии следствия, Чварков в 2016 году, являясь замначальника Военной академии Генштаба по научной работе, похитил зарплату у семерых своих подчиненных на сумму 4,3 млн рублей.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес

Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения

Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.
Обновлено в 09:51
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти

В пятницу Госбюро расследований Украины обвинило бывшего президента в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском", а в понедельник, 27 мая, — в узурпации судебной власти.
Обновлено в 08:51
Футбол

Чалов победил в голосовании за лучшего игрока сезона в РПЛ

Обновлено в 05:07
Происшествия

Должника по алиментам достали из могилы в Астрахани

В Астрахани судебные приставы разыскали должника по алиментам, который пытался спрятаться на кладбище в выкопанной могиле.
Обновлено в 08:58
Общество

У Кремля задержали активиста с плакатом «Против системы Станиславского»

В апреле Никульшину, Ершова и Максима Карнаухова задержали по пути на церемонию "Золотая маска".
Обновлено в 06:44
Политика

Россия расширит черный список представителей ЕС

Россия расширит ответный список представителей государств и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в нашу страну.
Обновлено в 09:01
Теннис

Касаткина вышла в третий круг парного разряда «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина, выступающая в парном разряде Открытого чемпионата Франции вместе с эстонкой Анетт Контавейт, пробилась в третий круг соревнований.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Массовая драка произошла в университете Владикавказа

В Горском аграрном университете в Северной Осетии произошла массовая драка, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального МВД.
Обновлено в 08:48
Теннис

Осака останется первой ракеткой мира после «Ролан Гаррос»

Обновлено в 08:52
Футбол

«Динамо» собирается купить хавбека «Рубина» Коновалова

Обновлено вчера в 04:25
Космос

На орбиту вывели мощнейший российский спутник

Самый мощный российский гражданский телекоммуникационный космический аппарат "Ямал-601" был выведен на целевую орбиту, передает корреспондент УтроNеws со ссылкой на пресс-службу компании "Газпром космические системы".
Обновлено в 03:40
Политика

Соратник Зеленского призвал к переговорам с Путиным

Кроме того, введение языковых квот противоречит конституции, добавил соратник украинского лидера.
Обновлено в 07:20
Общество

«Росконтроль» назвал худшую марку «птичьего молока»

Специалисты экспертного центра «Росконтроль» провели исследование кондитерского изделия «птичье молоко» и выяснили, какая марка данного продукта является худшей на рынке, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес

Алла Пугачева показала, как проводит время с детьми на природе

Примадонна показала, как проводит время с детьми Елизаветой и Гарри на природе. Алла Пугачева нечасто делает публикации в социальных сетях.
Обновлено в 09:08
Экономика

Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров

В Счетной палате подсчитали, сколько российские пенсионеры в среднем могут потратить на себя в день, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:09
Транспорт

В Подмосковье аннулировали 11% разрешений на работу такси в мае

Власти Московской области аннулировали в мае 11%, лицензий у компаний, оказывающих услуги такси в регионе.
Обновлено в 07:00
Футбол

Антонио Конте стал главным тренером «Интера»

Обновлено в 01:56
Происшествия

Московская школьница ранила себя, делая селфи с пистолетом

Обновлено в 05:36
Политика

ВЦИОМ: о доверии Владимиру Путину заявили 72,3% опрошенных россиян

На прямой вопрос о доверии Президенту России Владимиру Путину положительно ответили 72,3% опрошенных россиян.
Обновлено в 05:29
Политика

В России хотят полностью запретить тонировку автомобилей

Депутаты Госдумы обсудят возможность полного запрета тонировки на частных автомобилях россиян.
Обновлено в 03:44
Общество

Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

В деле «Седьмой студии» появился новый подозреваемый

Обновлено в 08:03
Общество

Извержение вулкана Этна в Италии попало на видео

Обновлено в 07:37
Общество

Роструд призвал сокращать рабочий день в жару

В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после распада СССР страну "кинули" с советскими рублями.
Обновлено в 04:56
Политика

Путин присвоил имена аэропортам

Обновлено в 05:34
Футбол

ЦСКА выкупил у «Уфы» трансфер Дивеева

Обновлено в 08:15
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