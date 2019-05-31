Три человека погибли при захвате заложников в ЦюрихеBFM.ru 07:43

В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.

Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе

Хоккей НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.

Общество Екатеринбурженка из проморолика в поддержку храма оказалась за сквер Жительница Екатеринбурга Дарья Жукова сильно удивилась, когда увидела себя в проморолике, поддерживающем строительство храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра.

Происшествия Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.

Политика ВЦИОМ начал измерять доверие к Путину по новой методике На сайте ВЦИОМа появился новый раздел «Доверие политикам (закрытый вопрос)» с обновленной методикой измерения.

Политика Премьер Малайзии усомнился в причастности России к крушению MH17 Правительство Малайзии требует убедительные доказательства того, что Россия несет ответственность за крушение пассажирского Boeing 777 рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году в небе над Донбассом.

Общество Волочкова выступит в Анапе бесплатно Балерина Анастасия Волочкова приняла решение бесплатно выступить перед жителями Анапы после отказа мэра города Юрия Полякова тратить на выступление артистки бюджетные средства.

Наука Кишечные бактерии могут способствовать развитию симптомов аутизма По словам ученых, полученный результат не доказывает, что кишечные бактерии могут вызывать аутизм, но демонстрирует, что они могут способствовать появлению некоторых его признаков.

Шоу-бизнес Тимур Бекмамбетов обратился к врачам из-за тяжелого заболевания Пока не сообщается, какой диагноз был поставлен Бекмамбетову. Но известно, что речь идет о тяжелом заболевании.

Общество Козак поручил выделить более 1 млрд рублей жителям Березников Более 1 млрд рублей будет выделено в этом году жителям Березников, которые пострадали из-за аварии на руднике «Уралкалия».

Происшествия Защита Павла Мамаева попросила Татьяну Москалькову помочь футболистам Защита Павла Мамаева обратилась к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с просьбой направить сотрудника аппарата для участия в судебном заседании, которое состоится 13 июня в Мосгорсуде.

Культура Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.

Общество Росреестр перечислил штрафы для дачников Росреестр перечислил штрафы, которые грозят дачникам за различные нарушения.

Общество Россияне признались в нелюбви к Москве и желании стать москвичами Основными причинами антипатии к столице, как показало исследование, стали финансовая обеспеченность москвичей (56 процентов опрошенных считают, что «все деньги страны в Москве»), их высокомерие, лень и нелюбовь к жителям других регионов (24, 12 и 8 процентов респондентов соответственно).

Общество Машков поддержал БДСМ-школьников перед депутатами Народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков выступил в Госдуме в защиту школьников из Владивостока, устроивших выпускной в БДСМ-костюмах.

Здоровье Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе Минздрав поддерживает запрет курения кальянов в ресторанах и кафе, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Наука Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.

Авто Пару коллекционных Aston Martin продают в России за 762 млн рублей Стоимость для российского рынка установлена на отметке в 762 млн рублей за пару автомобилей.

Экономика Счетная палата: у пенсионера остается не более 200 руб. в день на себя Пенсионер в России при средней пенсии в 14 тыс. руб. с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства может потратить на себя не более 200 руб. в день, рассказала в интервью «РИА Новости» аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.

Кино Финал «Игры престолов» придумал Джордж Мартин Айзек Хемпстед-Райт, сыгравший Брана Старка, рассказал в документальном фильме HBO о съемках «Игры престолов» о том, что писатель утвердил каждый кадр в финальном сезоне.

Космос NASA сняло на видео странные лучи из космоса Заметив неизвестные лучи, направленные на Землю, учёные NASA поспешили выключить видеотрансляцию из космоса.

Политика Китай создаст чёрный список иностранных компаний Минкоммерции КНР заявило, что создаст чёрный список иностранных компаний и физических лиц.

Экономика НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.

Игры Игроки смогут посетить многие локации из последнего трейлера Death Stranding После публикации последнего трейлера Death Stranding с датой релиза игры, поклонники творчества Хидэо Кодзимы (Hideo Kojima) забросали геймдизайнера вопросами в твиттере.