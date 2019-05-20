Происшествия

Три человека погибли при взрыве на заправке в ПодмосковьеИзвестия 10:15

Три человека погибли и один получил травмы при проведении сварочных работ на автозаправочной станции в подмосковном Серпухове. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС. Во время работ в емкости из-под топлива произошел хлопок бензиновых паров.
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СК начал проверку после гибели трех человек во время сварочных работ на автозаправке в Серпухове

Агентство Москва10:37

В Подмосковье при взрыве на АЗС погибло 3 человека

Вести Подмосковья10:32

В Серпухове три человека погибли при взрыве на АЗС

РИА Новости10:12

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

Интерфакс09:39

Трое человек погибли и один пострадал при взрыве на АЗС в Серпухове

Подмосковье Сегодня10:42

В Сети появилось фото с места хлопка на АЗС в Серпухове

РИАМО10:15

СК начал проверку после гибели трех человек при хлопке паров топлива на АЗС в Серпухове

ТАСС10:49
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Политика

Премьер-министр Украины подает в отставку

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение подать в отставку с 22 мая.
Обновлено в 11:02
Политика

Зеленский стал президентом Украины

Зеленский занял официальное место президента в Верховной раде и скрепил подписью свою присягу.
Обновлено в 03:21
Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили фотосессию с детьми в саду

Кейт Миддлтон отлично прорекламировала свой проект, устроив в нем фотосессию с мужем и детьми.
Обновлено в 04:00
Здоровье

Врачи объяснили, почему не стоит сразу заправлять постель

Привычка застилать кровать после пробуждения может вызвать аллергию, атопический дерматит, конъюнктивит и даже астму.
Обновлено вчера в 06:03
Здоровье

Российские врачи начали внедрять новый метод диагностики меланомы

Директор Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев сообщил, что в России внедряется новый метод диагностики меланомы.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Кино

Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»

Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие

Турцию обвинили в поставках оружия в Ливию

Обновлено в 09:04
Кино

Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»

Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
Обновлено в 04:34
Политика

Зеленский задекларировал доходы и имущество

Обновлено в 10:15
Политика

В Ереване сторонники Пашиняна блокируют суды

Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна начали блокировать работу судов, передает ТАСС.
Обновлено в 03:21
Авто

Компания Volkswagen приготовила семь концептов для США

В этом году на мероприятии SOWO в городе Саванна (штат Джорджия) американское крыло компании представило семь шоу-каров, придуманных энтузиастами для энтузиастов.
Обновлено в 09:00
Политика

Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа

Министр обороны Украины Степан Полторак после объявления о своей отставке опубликовал фотоколлаж с разрушенным Кремлем.
Обновлено в 11:10
Космос

Астрономы из МГУ открыли «невозможную» звезду в созвездии Кассиопеи

Российские и зарубежные астрономы открыли крайне необычную "углеродную" звезду в созвездии Кассиопеи, возникшую несколько десятков тысяч лет назад в результате слияния крупных белых карликов.
Обновлено в 11:05
Общество

Захар Прилепин избил поэта из Владивостока

Обновлено в 06:26
Политика

Супруга Саакашвили проигрывает выборы мэра в Зугдиди

Кандидат в мэры города Зугдиди (край Самегрело - Земо Сванети), супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс на внеочередных выборах набирает 42,75%, уступая конкуренту от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Георгию Шенгелии, который получил 54,45% голосов.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике.
Обновлено в 10:08
Спорт

Российский стрелок Зайцев дисквалифицирован на четыре года за допинг

Стрелковый союз России дисквалифицировал Владимира Зайцева за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 10:15
Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Обновлено в 08:54
Армия и оружие

Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Политика

Лидер арт-группы «Война» Олег Воротников арестован в Германии

Обновлено в 11:23
Авто

В России начнется серийный выпуск электромобилей

Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Политика

Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского

Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.
Обновлено в 06:59
Авто

В России выросли цены на седан Hyundai Sonata

Обновлено в 04:21
Политика

Ряд журналистов «Коммерсанта» покинули издание

Как написал на своей странице в Facebook спецкор ИД "Коммерсантъ" Иван Сафронов, он и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов уходят "не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшего серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко".
Обновлено в 08:39
Происшествия

На озере в Финляндии погиб россиянин

Гражданин России погиб в воскресенье вечером, 19 мая, в Восточной Финляндии в общине Китеэ в результате несчастного случая на озере Пюхяярви.
Обновлено в 10:39
Происшествия

В Москве проверяют телецентр «Останкино» из-за угрозы взрыва

Обновлено в 09:26
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева

Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Политика

Лавров предложил Зеленскому начать в Донбассе с обмена «всех на всех»

"Было бы правильно, по-христиански, начать с положения документов (Минских соглашений — Прим. ред.) об обмене задержанными по принципу всех на всех", — заявил Лавров на приеме в МИД России по случаю православной Пасхи, комментируя вступление Зеленского в должность президента Украины.
Обновлено в 09:24
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