Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в СерпуховеРБК 10:02

«В результате сварочных работ на емкости для хранения нефтепродуктов на АЗС по адресу: Северный проезд, 4, произошел хлопок паров бензина без возгорания», — прокомментировали причину взрыва в ведомстве. Жертвами случившегося стали три человека, еще один пострадал.
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Трое человек погибли и один пострадал при взрыве на АЗС в Серпухове

Подмосковье Сегодня10:42

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СК начал проверку после гибели трех человек при хлопке паров топлива на АЗС в Серпухове

ТАСС10:49

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

Интерфакс09:39

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В Сети появилось фото с места хлопка на АЗС в Серпухове

РИАМО10:15

В Серпухове три человека погибли при взрыве на АЗС

РИА Новости10:12
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