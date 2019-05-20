Происшествия
Три человека погибли при взрыве на АЗС в СерпуховеРБК 10:02
«В результате сварочных работ на емкости для хранения нефтепродуктов на АЗС по адресу: Северный проезд, 4, произошел хлопок паров бензина без возгорания», — прокомментировали причину взрыва в ведомстве. Жертвами случившегося стали три человека, еще один пострадал.
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Здоровье
В Петербурге выявили первый случай клещевого энцефалита
Врачи Боткинской больницы в Петербурге выявили первый случай заболевания клещевым энцефалитом в этом году.
Обновлено в 09:16
Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Армия и оружие
Нарушение воздушного пространства: Эстония обвинила Россию
5 мая 2017 года появилось заявление эстонских ВС о том, что самолет президентской авиации России Ил-96 вошел в воздушное пространство страны вблизи острова Вайндлоо без дипломатического разрешения.
Обновлено в 12:47
Кино
В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы
Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:41
Армия и оружие
Французский авианосец едва не потерял 7 истребителей Rafale
В субботу, 18 мая, семь истребителей Dassault Rafale, закончив очередной этап учений, который проводился вместе с военной авиацией Индонезии, должны были вернуться на борт авианосца, однако выполнить это они не смогли.
Обновлено в 11:03
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Политика
Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации вступил в перепалку с депутатом Олегом Ляшко, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 04:35
Политика
Суд в Армении прекратил производство по делу экс-президента Кочаряна
Производство по уголовному делу против бывших президента Армении Роберта Кочаряна, вице-премьера Армена Геворкяна, министра обороны Сейрана Оганяна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова прекращено и направлено в Конституционный суд.
Обновлено в 11:11
Космос
«Невозможную звезду» нашли в созвездии Кассиопеи
Обновлено в 12:24
Происшествия
В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Общество
В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты
В ходе предварительных экспертиз под залом пленарных заседаний Госдумы выявлены пустоты, из-за которых специалистам перед началом реконструкции придется провести дополнительные исследования, сообщил "Интерфаксу" в понедельник участник заседания Совета Думы.
Обновлено в 12:04
Политика
Глава Минобороны Украины подал в отставку
Обновлено в 04:02
Общество
ЦИАН разослал пользователям советы по борьбе с застройкой скверов
В письме есть ссылка на сайт ЦИАН, которая ведет на полную версию статьи о защите скверов и содержит больше советов о том, как помешать их застройке.
Обновлено в 10:47
Экономика
В России увеличат минимальный размер оплаты труда
Минимальный размер оплаты труда будет увеличен в России в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года, сообщил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
Российские силы ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии
Российские силы ПВО отразили атаку террористов на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщает пресс-служба Миноброны РФ.
Обновлено в 07:27
Политика
Путин помиловал россиян и украинца
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Двух американских моряков уволили после секс-скандала на подлодке
В 2017 году в Великобритании девятерых членов экипажа подлодки HMS Vigilant уволили после того, как тест на употребление наркотиков дал положительный результат.
Обновлено в 12:37
Экономика
Производители предупредили о росте цен на детское питание и соки
Введение маркировки может привести к росту цен на детское питание, соки и газировку. Об этом заявили в ассоциации «Русбренд».
Обновлено в 12:52
Здоровье
В Польше впервые родились шестеро близнецов
Обновлено в 10:31
Здоровье
С начала года на Украине корью заболели почти 50 тысяч человек
На Украине с начала 2019 года корью заболели 49,288 тысяч человек, из них 26,048 тысяч детей.
Обновлено в 12:00
Авто
АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами
«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 06:25
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Музыка
Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»
Обновлено вчера в 16:33
Футбол
Футболист «Авангарда» Коробов сдал положительную допинг-пробу
По версии источника, игрок «Авангарда» Дмитрий Коробов после матча ФНЛ с «Чертаново», который состоялся 24 апреля, сдал положительную допинг-пробу.
Обновлено в 11:32
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
Обновлено в 06:04