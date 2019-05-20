Происшествия
Три человека погибли при взрыве на АЗС в СерпуховеИнтерфакс 09:39
Три человека стали жертвами взрыва на АЗС в подмосковном Серпухове, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.
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Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Футбол
Дюгарри раскритиковал Мбаппе за слова про ответственность
Бывший полузащитник сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал нападающего "ПСЖ" Кильяна Мбаппе.
Обновлено в 18:23
Политика
Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что американская сторона готова к переговорам с Ираном, но решение зависит от Тегерана.
Обновлено в 19:32
Шоу-бизнес
Галкин построит для Пугачевой храм
Максим Галкин решил построить готический храм для Аллы Пугачевой.
Обновлено в 22:05
Футбол
Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что полузащитник команды Павел Мамаев был осведомлён о том, что его ждут большие проблемы в случае скандала.
Обновлено в 15:39
Гаджеты
В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei
Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
Инна Жиркова с размахом отметила 30-летие
В минувшую пятницу владелица ателье-бренда MiloMilo, жена футболиста Юрия Жиркова и мама троих детей Инна Жиркова отметила 30-летие.
Обновлено в 09:29
Политика
Почему Запад не любит Россию, объяснили в Чехии
Чешский журналист Йиржи Кобза рассказал, почему западные страны не любят Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:33
Шоу-бизнес
Внучка Михаила Боярского выросла и стала красавицей
О внуках, которых Михаилу Боярскому подарила его дочь Елизавета, знают все.
Обновлено в 10:00
Политика
Зеленский распустил Раду и пообещал разобраться с Донбассом
Во время инаугурационной речи Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады В своей речи новый президент заявил, что распускает парламент страны.
Обновлено в 05:17
Экономика
Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками
Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.
Обновлено в 22:22
Общество
Майские заморозки ожидаются в некоторых регионах России
Глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев сообщил, что в мае в некоторых регионах России резко похолодает.
Обновлено в 03:11
Политика
Зеленский подписал свой первый указ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:51
Происшествия
В Москве при пожаре в гостинице спасли 15 человек
«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара по адресу: ул. Ботаническая спасены 15 человек», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 21:18
Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Обновлено в 08:54
Политика
Вице-спикер назвала неконституционным роспуск Рады Зеленским
Вице-спикер украинской Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что намерение президента Украины Владимира Зеленского распустить парламент является неконституционным.
Обновлено в 08:52
Музыка
Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем
Получается, что окончательное решение по вопросу аннулирования победы Нидерландов сейчас стоит за контрольной группой конкурса, которая может также и оставить в силе результаты голосования и 1-ое место Лоуренса.
Обновлено в 06:06
Общество
В Японии шестерых россиян наградили орденом Восходящего солнца
Гендиректор российского Большого театра Владимир Урин и директор Музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак удостоены орденов Восходящего солнца третьей степени с золотыми лучами и лентой.
Обновлено в 21:35
Политика
Зеленский впервые опубликовал декларацию о доходах
Согласно декларации, Зеленский в прошлом году заработал на основном месте работы в «Студии Квартал-95» 4,2 млн гривен (около $160 000), еще 5,5 млн гривен (около $210 000) он получил из других источников доходов.
Обновлено в 09:47
Происшествия
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Политика
Говоривший о захвате Курил депутат отказался уходить в отставку
Депутат парламента Японии Ходака Маруяма, который предложил "захватить" Курилы, отказался уходить в отставку.
Обновлено вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Брэдли Купера увидели с новой девушкой
Известного голливудского актёра Брэдли Купера заметили в компании неизвестной девушки.
Обновлено в 15:36
Политика
Зеленский попросил ЕС об усилении антироссийских санкций
Помимо санкций, Зеленский обсудил с Шефчовичем вопросы сотрудничества Украины и ЕС, противодействие «агрессии Кремля на Донбассе», перспективы «деоккупации Крыма», а также переговоры о договоре на транзит.
Обновлено в 20:17
Здоровье
Рекомендации медиков по приему препаратов от фармкомпаний участились
Соглашения о сотрудничестве с фармацевтическими компаниями и рекомендации пациентам определенных препаратов все чаще стали приниматься российскими медиками, 20 мая сообщает пресс-секретарь федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
Обновлено в 15:31
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Футбол
Роналду прокомментировал полученную награду лучшему футболисту Серии А
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался относительно полученной награды лучшему футболисту сезона-2018/2019 в чемпионате Италии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 21:41
Общество
В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты
Обновлено в 12:04