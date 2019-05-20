Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в СерпуховеИнтерфакс 09:39

Три человека стали жертвами взрыва на АЗС в подмосковном Серпухове, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.
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В Сети появились кадры с места происшествия на АЗС в Серпухове

Вести Подмосковья14:59

Трое человек погибли и один пострадал при взрыве на АЗС в Серпухове

Подмосковье Сегодня10:42

В Сети появилось фото с места хлопка на АЗС в Серпухове

РИАМО10:15

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

Интерфакс09:39

СК начал проверку после гибели трех человек во время сварочных работ на автозаправке в Серпухове

Агентство Москва10:37

В Серпухове три человека погибли при взрыве на АЗС

РИА Новости10:12

СК начал проверку после гибели трех человек при хлопке паров топлива на АЗС в Серпухове

ТАСС10:49
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Происшествия

В Северной Каролине потерпел крушение самолет морской пехоты США

Обновлено в 21:45
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Футбол

Дюгарри раскритиковал Мбаппе за слова про ответственность

Бывший полузащитник сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал нападающего "ПСЖ" Кильяна Мбаппе.
Обновлено в 18:23
Политика

Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что американская сторона готова к переговорам с Ираном, но решение зависит от Тегерана.
Обновлено в 19:32
Шоу-бизнес

Галкин построит для Пугачевой храм

Максим Галкин решил построить готический храм для Аллы Пугачевой.
Обновлено в 22:05
Футбол

Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что полузащитник команды Павел Мамаев был осведомлён о том, что его ждут большие проблемы в случае скандала.
Обновлено в 15:39
Гаджеты

В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei

Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес

Инна Жиркова с размахом отметила 30-летие

В минувшую пятницу владелица ателье-бренда MiloMilo, жена футболиста Юрия Жиркова и мама троих детей Инна Жиркова отметила 30-летие.
Обновлено в 09:29
Политика

Почему Запад не любит Россию, объяснили в Чехии

Чешский журналист Йиржи Кобза рассказал, почему западные страны не любят Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:33
Шоу-бизнес

Внучка Михаила Боярского выросла и стала красавицей

О внуках, которых Михаилу Боярскому подарила его дочь Елизавета, знают все.
Обновлено в 10:00
Политика

Зеленский распустил Раду и пообещал разобраться с Донбассом

Во время инаугурационной речи Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады В своей речи новый президент заявил, что распускает парламент страны.
Обновлено в 05:17
Экономика

Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками

Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.
Обновлено в 22:22
Происшествия

Россиян попросили воздержаться от поездок в один из отелей Египта

Обновлено в 09:18
Общество

Майские заморозки ожидаются в некоторых регионах России

Глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев сообщил, что в мае в некоторых регионах России резко похолодает.
Обновлено в 03:11
Политика

Зеленский подписал свой первый указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:51
Происшествия

В Москве при пожаре в гостинице спасли 15 человек

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара по адресу: ул. Ботаническая спасены 15 человек», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 21:18
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Обновлено в 08:54
Политика

Вице-спикер назвала неконституционным роспуск Рады Зеленским

Вице-спикер украинской Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что намерение президента Украины Владимира Зеленского распустить парламент является неконституционным.
Обновлено в 08:52
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем

Получается, что окончательное решение по вопросу аннулирования победы Нидерландов сейчас стоит за контрольной группой конкурса, которая может также и оставить в силе результаты голосования и 1-ое место Лоуренса.
Обновлено в 06:06
Общество

В Японии шестерых россиян наградили орденом Восходящего солнца

Гендиректор российского Большого театра Владимир Урин и директор Музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак удостоены орденов Восходящего солнца третьей степени с золотыми лучами и лентой.
Обновлено в 21:35
Политика

Зеленский впервые опубликовал декларацию о доходах

Согласно декларации, Зеленский в прошлом году заработал на основном месте работы в «Студии Квартал-95» 4,2 млн гривен (около $160 000), еще 5,5 млн гривен (около $210 000) он получил из других источников доходов.
Обновлено в 09:47
Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Политика

Говоривший о захвате Курил депутат отказался уходить в отставку

Депутат парламента Японии Ходака Маруяма, который предложил "захватить" Курилы, отказался уходить в отставку.
Обновлено вчера в 23:54
Шоу-бизнес

Брэдли Купера увидели с новой девушкой

Известного голливудского актёра Брэдли Купера заметили в компании неизвестной девушки.
Обновлено в 15:36
Политика

Зеленский попросил ЕС об усилении антироссийских санкций

Помимо санкций, Зеленский обсудил с Шефчовичем вопросы сотрудничества Украины и ЕС, противодействие «агрессии Кремля на Донбассе», перспективы «деоккупации Крыма», а также переговоры о договоре на транзит.
Обновлено в 20:17
Здоровье

Рекомендации медиков по приему препаратов от фармкомпаний участились

Соглашения о сотрудничестве с фармацевтическими компаниями и рекомендации пациентам определенных препаратов все чаще стали приниматься российскими медиками, 20 мая сообщает пресс-секретарь федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
Обновлено в 15:31
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Футбол

Роналду прокомментировал полученную награду лучшему футболисту Серии А

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался относительно полученной награды лучшему футболисту сезона-2018/2019 в чемпионате Италии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 21:41
Общество

В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты

Обновлено в 12:04
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