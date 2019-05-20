Три человека погибли при взрыве на АЗС в СерпуховеИнтерфакс 09:39

Три человека стали жертвами взрыва на АЗС в подмосковном Серпухове, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

Политика На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.

Футбол Дюгарри раскритиковал Мбаппе за слова про ответственность Бывший полузащитник сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал нападающего "ПСЖ" Кильяна Мбаппе.

Политика Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что американская сторона готова к переговорам с Ираном, но решение зависит от Тегерана.

Шоу-бизнес Галкин построит для Пугачевой храм Максим Галкин решил построить готический храм для Аллы Пугачевой.

Футбол Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что полузащитник команды Павел Мамаев был осведомлён о том, что его ждут большие проблемы в случае скандала.

Гаджеты В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.

Шоу-бизнес Инна Жиркова с размахом отметила 30-летие В минувшую пятницу владелица ателье-бренда MiloMilo, жена футболиста Юрия Жиркова и мама троих детей Инна Жиркова отметила 30-летие.

Политика Почему Запад не любит Россию, объяснили в Чехии Чешский журналист Йиржи Кобза рассказал, почему западные страны не любят Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Внучка Михаила Боярского выросла и стала красавицей О внуках, которых Михаилу Боярскому подарила его дочь Елизавета, знают все.

Политика Зеленский распустил Раду и пообещал разобраться с Донбассом Во время инаугурационной речи Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады В своей речи новый президент заявил, что распускает парламент страны.

Экономика Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.

Общество Майские заморозки ожидаются в некоторых регионах России Глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев сообщил, что в мае в некоторых регионах России резко похолодает.

Политика Зеленский подписал свой первый указ Президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Москве при пожаре в гостинице спасли 15 человек «Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара по адресу: ул. Ботаническая спасены 15 человек», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».

Происшествия В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.

Политика Вице-спикер назвала неконституционным роспуск Рады Зеленским Вице-спикер украинской Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что намерение президента Украины Владимира Зеленского распустить парламент является неконституционным.

Музыка Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем Получается, что окончательное решение по вопросу аннулирования победы Нидерландов сейчас стоит за контрольной группой конкурса, которая может также и оставить в силе результаты голосования и 1-ое место Лоуренса.

Общество В Японии шестерых россиян наградили орденом Восходящего солнца Гендиректор российского Большого театра Владимир Урин и директор Музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак удостоены орденов Восходящего солнца третьей степени с золотыми лучами и лентой.

Политика Зеленский впервые опубликовал декларацию о доходах Согласно декларации, Зеленский в прошлом году заработал на основном месте работы в «Студии Квартал-95» 4,2 млн гривен (около $160 000), еще 5,5 млн гривен (около $210 000) он получил из других источников доходов.

Происшествия МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Политика Говоривший о захвате Курил депутат отказался уходить в отставку Депутат парламента Японии Ходака Маруяма, который предложил "захватить" Курилы, отказался уходить в отставку.

Шоу-бизнес Брэдли Купера увидели с новой девушкой Известного голливудского актёра Брэдли Купера заметили в компании неизвестной девушки.

Политика Зеленский попросил ЕС об усилении антироссийских санкций Помимо санкций, Зеленский обсудил с Шефчовичем вопросы сотрудничества Украины и ЕС, противодействие «агрессии Кремля на Донбассе», перспективы «деоккупации Крыма», а также переговоры о договоре на транзит.

Здоровье Рекомендации медиков по приему препаратов от фармкомпаний участились Соглашения о сотрудничестве с фармацевтическими компаниями и рекомендации пациентам определенных препаратов все чаще стали приниматься российскими медиками, 20 мая сообщает пресс-секретарь федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.