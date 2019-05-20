Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в СерпуховеИнтерфакс 09:39

Три человека стали жертвами взрыва на АЗС в подмосковном Серпухове, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.
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В Сети появились кадры с места происшествия на АЗС в Серпухове

Вести Подмосковья14:59

СК начал проверку после гибели трех человек при хлопке паров топлива на АЗС в Серпухове

ТАСС10:49

В Серпухове три человека погибли при взрыве на АЗС

РИА Новости10:12

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

Интерфакс09:39

СК начал проверку после гибели трех человек во время сварочных работ на автозаправке в Серпухове

Агентство Москва10:37

В Сети появилось фото с места хлопка на АЗС в Серпухове

РИАМО10:15

Трое человек погибли и один пострадал при взрыве на АЗС в Серпухове

Подмосковье Сегодня10:42
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Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Футбол

Льоренте покинет «Тоттенхэм» летом

Нападающий «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте покинет команду предстоящим летом.
Обновлено в 14:56
Политика

Пашинян: революция в Армении продолжается

Второй этап революции в Армении начнется завтра, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян 19 мая на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 16:47
Политика

Белоруссия и РФ согласовали порядок восстановления транзита нефти

Белоруссия и Россия полностью согласовали порядок реализации "дорожной карты" по восстановлению транзита кондиционной российской нефти в страны Европы, но пока сохраняются "нюансы технического характера", заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков по итогам прошедших в понедельник в Москве переговоров по нефтяной тематике.
Обновлено в 15:18
Музыка

Победителем «Евровидения-2019» стал исполнитель из Нидерландов

Обновлено 18 мая в 19:16
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Экономика

Сбербанк предлагает упростить доступ к городским данным

Сбербанк предлагает упростить для разработчиков технологий искусственного интеллекта доступ к городским данным – например, материалам видеонаблюдения.
Обновлено в 13:31
Происшествия

В Москве задержали члена совета движения за права избирателей «Голос» Романа Удота

Год назад представителя «Голоса» задержали в московском аэропорту по подозрению в краже мобильного телефона у корреспондентки НТВ.
Обновлено в 15:30
Экономика

Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей

Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес

Незадолго до встречи с Гарри Меган Маркл потерпела любовную неудачу

Меган предложила артисту встретиться лично, однако свидание так и не состоялось.
Обновлено в 15:34
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею

На чемпионате мира по хоккею с шайбой, который проходит в Словакии, определилась восьмерка сильнейших, которая примет участие в плей-офф турнира.
Обновлено в 13:37
Авто

В России запускают серийное производство электромобилей Zetta

Группа компаний Zetta запускает в России серийное производство одноименного электромобиля Zetta.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Восьмилетний мальчик пропал в Калуге

В Калуге восьмилетний ребенок ушел в школу и пропал. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 12:51
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Обновлено в 14:05
Армия и оружие

Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Интернет

В работе AppStore произошел сбой

В работе онлайн-магазина игр и приложений AppStore на смартфонах Apple произошел сбой.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес

Брэдли Купера увидели с новой девушкой

Известного голливудского актёра Брэдли Купера заметили в компании неизвестной девушки.
Обновлено в 15:36
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Футбол

Кейн может сыграть в финале Лиги чемпионов

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн может сыграть в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем".
Обновлено в 16:01
Космос

Созданный в России спутник снял видео Земли в формате 4K

Обновлено в 14:20
Хоккей

Дацюк выбирает между «Автомобилистом» и «Детройтом»

Как утверждает БИЗНЕС Online, хоккеист может вернуться в Детройт, за который провел 14 сезонов. Второй вариант контракт с Автомобилистом.
Обновлено в 13:04
Происшествия

Двух американских моряков уволили после секс-скандала на подлодке

В 2017 году в Великобритании девятерых членов экипажа подлодки HMS Vigilant уволили после того, как тест на употребление наркотиков дал положительный результат.
Обновлено в 12:37
Политика

Порошенко сообщил о переезде из администрации президента в офис БПП

Бывший украинский президент Пётр Порошенко в своём Twitter сообщил, что переехал из здания администрации главы государства в Киеве в офис Блока Петра Порошенко «Солидарность».
Обновлено в 14:57
Культура

Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер»

Генеральным продюсером телеканала "Супер" назначили телеведущую Ксению Собчак. Об этом сказано на сайте медиахолдинга "Газпром-медиа".
Обновлено в 08:19
Музыка

Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голос. Дети»

«У ребенка просто закончилось дыхание», - отметила Гагарина.
Обновлено в 15:02
Экономика

Сбербанк обновит программу «Спасибо»

Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Кино

В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы

Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:41
Политика

Журналисты «Коммерсанта» обратились к читателям в связи с увольнениями

Журналисты Издательского дома "Коммерсант" опубликовали в фейсбуке журналиста газеты Александра Черных неформальное обращение к читателям в связи с увольнением ряда ведущих сотрудников.
Обновлено в 15:55
Культура

Первые гранты на сумму 9 млн рублей распределены на форуме «Таврида»

Обновлено в 14:35
Общество

В Екатеринбурге разбирают забор на месте предполагаемого храма

В Екатеринбурге на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины уже разбирают капитальный забор.
Обновлено в 12:14
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