Происшествия
Три человека погибли при взрыве на АЗС в СерпуховеИнтерфакс вчера в 09:39
Три человека стали жертвами взрыва на АЗС в подмосковном Серпухове, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.
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СК начал проверку после гибели трех человек во время сварочных работ на автозаправке в Серпухове
Агентство Москвавчера в 10:37
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Политика
Казус на инаугурации: удостоверение президента Зеленского упало на пол
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка
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Происшествия
Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили
Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
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Шоу-бизнес
Анфиса Чехова выступила за публичную демонстрацию нижнего белья
Чехова пожаловалась, что ее красивое нижнее белье видит только зеркало.
Обновлено вчера в 10:47
Музыка
Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем
Получается, что окончательное решение по вопросу аннулирования победы Нидерландов сейчас стоит за контрольной группой конкурса, которая может также и оставить в силе результаты голосования и 1-ое место Лоуренса.
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Общество
В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты
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Политика
Осудить депутата за слова о захвате Курил призвали в Японии
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Рецензия: документальный фильм «Битва за украинскую музыку: между зрадой и перемогой»
Вопреки немного провокационному названию ("битва", "зрада", "перемога"), лента выдержана в очень трезвом и спокойном тоне, который резко контрастирует с истеричным настроем участников политических ток-шоу, живописующих украинские ужасы на российских телеканалах.
Обновлено вчера в 21:47
Политика
Основатель Huawei прокомментировал решение США по компании
Основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй отреагировал на решение США, временно разрешающее этой организации возобновить свою деятельность.
Обновлено вчера в 22:55
Хоккей
На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты
На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии.
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Общество
В Совфеде предложили узаконить понятие «отец-одиночка»
Автор проекта, председатель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов подчеркнул, что необходимо закрепить в законодательстве само понятие «отец-одиночка», сообщает «Парламентская газета».
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия
Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом
В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Обновлено вчера в 08:54
Политика
Министр обороны Украины выставил фото разрушенного Кремля
Обновлено вчера в 16:23
Экономика
Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы
Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
В США потерпел крушение самолет морской пехоты
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Суд в США разрешил демократам требовать налоговые декларации Трампа
Федеральный суд американского округа Колумбия отказался удовлетворить требования адвокатов президента США Дональда Трампа не позволить комитету по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса получить налоговые декларации хозяина Белого дома.
Обновлено вчера в 22:50
Кино
Звезда «Игры престолов» отказалась сниматься с бывшим возлюбленным
Исполнительница роли Серсеи Ланнистер Лина Хиди отказывалась сниматься в одних сценах с Джеромом Флинном, сыгравшим наемника Бронна в сериале "Игра престолов".
Обновлено вчера в 22:40
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Обновлено вчера в 22:01
Авто
На «Автоторе» началась сборка нового тягача Ford Trucks F-Max
Калининградский «Автотор» приступил к производству тягача нового поколения Ford Trucks F-Max.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
Адвокат члена совета движения «Голос» сообщил о его задержании
В Москве задержан член совета движения «Голос» Роман Удот, об этом сообщил РБК его адвокат Максим Пашков.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия
В Оренбурге найдены убитыми бизнесмен, его жена и водитель
В Оренбурге возбуждено уголовное об убийстве по факту обнаружения в жилом доме в поселке Ростоши тел директора коммерческой организации, его супруги и водителя.
Обновлено вчера в 06:35
Культура
Песню «Темная ночь» запретили в Польше
По данным портала, директор музея Второй мировой войны в Гданьске Карол Навроцкий запретил исполнять песню "Темная ночь" за "большевизм".
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Общество
Составлен рейтинг самых хамских городов России
Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
Особняк полковника-миллиардера из ФСБ сделан в стиле Белого дома
Обновлено вчера в 08:12
Авто
«АвтоВАЗ» отзывает более 30 тысяч Lada Largus
Обновлено вчера в 08:33
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
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Обновлено вчера в 15:46
Политика
О «поражении» Запада на Украине заявил экс-глава спецслужбы Израиля
Бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми заявил, что планы Запада по ослаблению Москвы на украинском направлении провалились.
Обновлено вчера в 22:16
Кино
В Китае не показали финал «Игры престолов» из-за торговых споров с США
Заключительную серию саги «Игра престолов» не показали в Китае из-за торговых споров с Америкой.
Обновлено вчера в 12:59
Музыка
«Евровидение» без музыки показал бельгийский телеканал
Бельгийский телеканал Een показал международный песенный конкурс "Евровидение-2019" без музыки. Ролик опубликован на его YouTube-канале.
Обновлено вчера в 21:09