Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в СерпуховеИнтерфакс вчера в 09:39

Три человека стали жертвами взрыва на АЗС в подмосковном Серпухове, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.
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В Сети появились кадры с места происшествия на АЗС в Серпухове

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СК начал проверку после гибели трех человек во время сварочных работ на автозаправке в Серпухове

Агентство Москвавчера в 10:37

В Серпухове три человека погибли при взрыве на АЗС

РИА Новостивчера в 10:12

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

Интерфаксвчера в 09:39

Трое человек погибли и один пострадал при взрыве на АЗС в Серпухове

Подмосковье Сегоднявчера в 10:42

В Сети появилось фото с места хлопка на АЗС в Серпухове

РИАМОвчера в 10:15

СК начал проверку после гибели трех человек при хлопке паров топлива на АЗС в Серпухове

ТАССвчера в 10:49
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
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Казус на инаугурации: удостоверение президента Зеленского упало на пол

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Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
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Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили

Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
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Анфиса Чехова выступила за публичную демонстрацию нижнего белья

Чехова пожаловалась, что ее красивое нижнее белье видит только зеркало.
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Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем

Получается, что окончательное решение по вопросу аннулирования победы Нидерландов сейчас стоит за контрольной группой конкурса, которая может также и оставить в силе результаты голосования и 1-ое место Лоуренса.
Обновлено вчера в 06:06
Общество

В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты

Обновлено вчера в 12:04
Политика

Осудить депутата за слова о захвате Курил призвали в Японии

Правящая партия Японии предложила официально осудить депутата парламента Ходаки Маруяму за слова о захвате Курил.
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Музыка

Рецензия: документальный фильм «Битва за украинскую музыку: между зрадой и перемогой»

Вопреки немного провокационному названию ("битва", "зрада", "перемога"), лента выдержана в очень трезвом и спокойном тоне, который резко контрастирует с истеричным настроем участников политических ток-шоу, живописующих украинские ужасы на российских телеканалах.
Обновлено вчера в 21:47
Политика

Основатель Huawei прокомментировал решение США по компании

Основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй отреагировал на решение США, временно разрешающее этой организации возобновить свою деятельность.
Обновлено вчера в 22:55
Хоккей

На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты

На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии.
Обновлено вчера в 14:45
Общество

В Совфеде предложили узаконить понятие «отец-одиночка»

Автор проекта, председатель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов подчеркнул, что необходимо закрепить в законодательстве само понятие «отец-одиночка», сообщает «Парламентская газета».
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия

Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом

В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Обновлено вчера в 08:54
Политика

Министр обороны Украины выставил фото разрушенного Кремля

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Экономика

Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы

Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено вчера в 17:02
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В США потерпел крушение самолет морской пехоты

Обновлено вчера в 20:58
Политика

Суд в США разрешил демократам требовать налоговые декларации Трампа

Федеральный суд американского округа Колумбия отказался удовлетворить требования адвокатов президента США Дональда Трампа не позволить комитету по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса получить налоговые декларации хозяина Белого дома.
Обновлено вчера в 22:50
Кино

Звезда «Игры престолов» отказалась сниматься с бывшим возлюбленным

Исполнительница роли Серсеи Ланнистер Лина Хиди отказывалась сниматься в одних сценах с Джеромом Флинном, сыгравшим наемника Бронна в сериале "Игра престолов".
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Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

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Авто

На «Автоторе» началась сборка нового тягача Ford Trucks F-Max

Калининградский «Автотор» приступил к производству тягача нового поколения Ford Trucks F-Max.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

Адвокат члена совета движения «Голос» сообщил о его задержании

В Москве задержан член совета движения «Голос» Роман Удот, об этом сообщил РБК его адвокат Максим Пашков.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия

В Оренбурге найдены убитыми бизнесмен, его жена и водитель

В Оренбурге возбуждено уголовное об убийстве по факту обнаружения в жилом доме в поселке Ростоши тел директора коммерческой организации, его супруги и водителя.
Обновлено вчера в 06:35
Культура

Песню «Темная ночь» запретили в Польше

По данным портала, директор музея Второй мировой войны в Гданьске Карол Навроцкий запретил исполнять песню "Темная ночь" за "большевизм".
Обновлено вчера в 23:15
Общество

Составлен рейтинг самых хамских городов России

Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия

Особняк полковника-миллиардера из ФСБ сделан в стиле Белого дома

Обновлено вчера в 08:12
Авто

«АвтоВАЗ» отзывает более 30 тысяч Lada Largus

Обновлено вчера в 08:33
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Политика

О «поражении» Запада на Украине заявил экс-глава спецслужбы Израиля

Бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми заявил, что планы Запада по ослаблению Москвы на украинском направлении провалились.
Обновлено вчера в 22:16
Кино

В Китае не показали финал «Игры престолов» из-за торговых споров с США

Заключительную серию саги «Игра престолов» не показали в Китае из-за торговых споров с Америкой.
Обновлено вчера в 12:59
Музыка

«Евровидение» без музыки показал бельгийский телеканал

Бельгийский телеканал Een показал международный песенный конкурс "Евровидение-2019" без музыки. Ролик опубликован на его YouTube-канале.
Обновлено вчера в 21:09
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