В результате стрельбы в боулинг-клубе вблизи Лос-Анджелеса погибли три человека, ещё четверо получили ранения, сообщает Sky News со ссылкой на полицию Калифорнии. По словам очевидцев, перед стрельбой в заведении произошла ссора.

Три человека погибли при стрельбе в боулинг-клубе в Калифорнии

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