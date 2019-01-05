Происшествия
Три человека погибли при стрельбе в боулинг-клубе в Калифорнии
Три человека погибли при стрельбе в боулинг-клубе в КалифорнииRT на русском05:53
В результате стрельбы в боулинг-клубе вблизи Лос-Анджелеса погибли три человека, ещё четверо получили ранения, сообщает Sky News со ссылкой на полицию Калифорнии. По словам очевидцев, перед стрельбой в заведении произошла ссора.
RT на русском05:53
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