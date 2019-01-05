Происшествия

Три человека погибли при стрельбе в боулинг-клубе в Калифорнии
RT на русском
05:53

В результате стрельбы в боулинг-клубе вблизи Лос-Анджелеса погибли три человека, ещё четверо получили ранения, сообщает Sky News со ссылкой на полицию Калифорнии. По словам очевидцев, перед стрельбой в заведении произошла ссора.
RT на русском05:53

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Житель США в прямом эфире показал последствия перестрелки в боулинг-клубе

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Полиция назвала число жертв стрельбы в боулинге в пригороде Лос-Анджелеса

РБК07:32

AP: три человека погибли при стрельбе в боулинг-клубе недалеко от Лос-Анджелеса

ТАСС06:04

Три человека погибли при стрельбе в боулинг-клубе в США

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В Калифорнии при стрельбе в боулинге погибли три человека

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Три человека погибли во время стрельбы в боулинг-клубе в США

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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 08:19, Ашберн
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