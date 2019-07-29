Происшествия
Три человека погибли при стрельбе на фестивале в КалифорнииREGNUM 00:30
В результате стрельбы на гастрономическом фестивале в американском городе Гилрой (Калифорния) погибли по меньшей мере три человека, сообщает 29 июля The New York Times.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 05:35, Вашингтон
Экономика
«Адамант» пускает корни в Черноземье
Петербургский девелопер «Адамант» может стать владельцем крупной в Черноземье сети продуктовых гипермаркетов «Линия».
Обновлено вчера в 18:18
Гаджеты
Бренд Zeiss считает, что 64 Мп в смартфонах не нужны
Обновлено в 03:21
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Армия и оружие
45 лет назад основана группа спецназа «Альфа»
45 лет назад была основана легендарная группа спецназа "Альфа", на боевом счету которой - десятки антитеррористических операций и сотни спасенных жизней.
Обновлено в 01:33
Общество
Как изменится жизнь россиян с августа
Рост пенсий, упрощение регистрации машин, отмена зарплатного рабства и счетчиков в ветхих домах — «Парламентская газета» перечислила законы, которые вступят в силу в августе.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Муж погибшей актрисы Вероники Никоновой рассказал детали трагедии
Муж погибшей актрисы Вероники Никоновой Петр Маркелов раскрыл детали страшной трагедии, сообщили «Вести» со ссылкой на белорусские СМИ.
Обновлено 27 июля в 14:08
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Общество
AliExpress начнет поставлять свои товары в российские магазины
Как сообщили "РГ" в российском представительстве AliExpress, начинается тестирование нового проекта по взаимодействию с небольшими региональными сетями и магазинами.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
В США назвали первого покупателя российских ракетных систем С-500
В США предположили, что ведущим покупателем российской ракетной системы С-500, запущенной в производство в нынешнем году, станет Китай.
Обновлено в 05:20
Экономика
В России запретят анонимные электронные платежи
В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно.
Обновлено в 03:05
Общество
Больше половины россиян не доверяют электронным паспортам
85 процентов россиян слышали об электронных паспортах. Из них 59 процентов пока не готовы к их оформлению.
Обновлено в 03:30
Энергетика
Составлен рейтинг стран с самым доступным бензином
Стоит отметить, что, согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая.
Обновлено в 01:28
Происшествия
На мужчину напали с бензопилой в детсаде Челябинска
Согласно имеющейся информации, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в детсад в выходной день и потребовал у сторожа отдать ему ребенка.
Обновлено в 04:34
Наука
Создан невероятно эффективный опреснитель на солнечной энергии
Поскольку система питается от солнечной энергии, устройства на ее базе могут быть особенно полезны в местах, где нет надежного доступа к электричеству - к примеру, в странах Африки и бедных районах Индии, где грязная вода становится источником постоянных заболеваний.
Обновлено 25 июля в 04:28
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске подала на развод
Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Из-за наводнения в Иркутской области эвакуировано более тысячи человек
За ночь из своих домов эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:46
Общество
В Петербург пришло обещанное похолодание
Обширный циклон, центр которого находится в северных районах Предуралья, принес в Петербург прохладу и дождь.
Обновлено в 02:51
Здоровье
На Кубани начали работу 12 новых офисов врача общей практики
В Минздраве Краснодарского края 29 июля сообщили о работе новых офисов врача общей практики в регионе.
Обновлено в 00:50
Космос
Из космоса рой летающих муравьев показался дождевыми облаками
По мнению экспертов, ошибочными массами осадков на самом деле являются рои летающих муравьев, настолько плотные по количеству, что метеоспутники воспринимают их как капли.
Обновлено вчера в 12:41
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация».
Обновлено в 01:39
Происшествия
В Краснодаре на улице нашли раненого подростка в состоянии комы
Сотрудники СК в столице Кубани начали проверку по факту обнаружения на одной из улиц 13-летнего школьника в состоянии комы.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания
Обновлено вчера в 16:52
Футбол
«Фламенго» хочет купить Луиса Адриано
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
Представитель Глюк’оZы прокомментировал слухи о ее разводе
С недавних пор поклонники обсуждают возможное расставание Натальи с бизнесменом Александром Чистяковым.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Замминистра образования Хабаровского края отстранили после пожара
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал временно отстранил от должности заместителя министра образования и науки Александра Короля, сообщает издание AmurMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Обновлено в 05:12
Происшествия
После ДТП с Косиловым девушке пришлось перенести операцию
В результате аварии различные травмы получили 22-летний водитель отечественного автомобиля и два его пассажира – мужчина и девушка 20 лет.
Обновлено в 01:07
Шоу-бизнес
Александр Петров расстался с актрисой Ириной Старшенбаум
Актер Александр Петров расстался со своей возлюбленной Ириной Старшенбаум.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
Лионель Месси подвергся нападению на Ибице
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси попал в неприятную историю на острове Ибица во время отдыха.
Обновлено в 04:37
Политика
В МИД России рассказали о контактах с оппозицией Венесуэлы
Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков рассказал о контактах российской стороны с представителями оппозиции Венесуэлы.
Обновлено в 03:42