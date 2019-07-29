Происшествия
Три человека погибли при стрельбе на фестивале в КалифорнииREGNUM 00:30
В результате стрельбы на гастрономическом фестивале в американском городе Гилрой (Калифорния) погибли по меньшей мере три человека, сообщает 29 июля The New York Times.
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Сообщается, что стрелявшего все еще не задержали. Будьте осторожны и берегите себя.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости вчера в 23:40
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