Происшествия

Три человека погибли при стрельбе на фестивале в КалифорнииREGNUM 00:30

В результате стрельбы на гастрономическом фестивале в американском городе Гилрой (Калифорния) погибли по меньшей мере три человека, сообщает 29 июля The New York Times.
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Дональд Трамп
Сообщается, что стрелявшего все еще не задержали. Будьте осторожны и берегите себя.
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